Ilary Blasi, le foto a confronto ‘ieri ed oggi’: cosa avrebbe ‘ritoccato’ la famosa conduttrice Mediaset?

Ilary Blasi è uno dei volti più amati della Mediaset. Presto tornerà in onda con una nuova edizione de l’Isola dei Famosi, che partirà su Canale 5 subito dopo la fine del GF Vip 6. Ma ricordate com’era Lady Totti agli inizi della sua carriera?

Era il 10 settembre del 2001 quando una giovanissima Ilary ha debuttato come “letterina” nel famoso quiz preserale di Gerry Scotti, Passaparola. Un ruolo che la Blasi ha ricoperto fino al 2003, quando poi è passata alla conduzione estiva di Top of the Pops su Rai 2. Ma come è cambiata negli anni?

Ilary Blasi ieri e oggi: com’era la conduttrice ai tempi di Passaparola

Sono passati 20 anni da quando Ilary Blasi ha fatto innamorare i telespettatori di Canale 5 nel ruolo di valletta a Passaparola. Era una delle famose “letterine” dello show: con lei tanti volti ora noti, come Silvia Toffanin, sua grande amica, Alessia Fabiani, e Alessia Ventura. Da lì, una carriera ricca di successi per la showgirl romana, oggi uno dei volti più amati dal pubblico. Che di lei apprezza senza dubbio l’innegabile bellezza, ma anche la spontaneità e la schiettezza con cui riesce ad essere se stessa sul palco. Ma com’era Ilary ai tempi di Passaparola? Date un’occhiata:

La risposta è incantevole, proprio come adesso. In molti, negli anni, si sono chiesti se la conduttrice abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica: c’è chi ipotizza che Ilary abbia ritoccato il seno, gli zigomi e le labbra, che appaiono più piene rispetto al passato. La conduttrice non ha mai dichiarato apertamente se ha ceduto a qualche ritocchino oppure no. Una cosa è certa: Ilary è una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo, fuori e dentro. Seguirete la nuova edizione de L’Isola dei Famosi?