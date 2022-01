Maria De Filippi, qual è il suo titolo di studio: lo sapevate?

Maria De Filippi è una conduttrice amatissima, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Scopriamo insieme ogni cosa: incredibile.

È la vera e propria regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Attualmente al timone di Amici e Uomini e Donne, a partire da questa sera sarà nuovamente la conduttrice di C’è posta per te. Avete letto proprio bene, si! Dalle ore 21:20 di Sabato 8 Gennaio e per diverse settimane ancora, infatti, inizierà una nuova ed imperdibile edizione del programma.

Siete pronti per una serata davvero indimenticabile? Questa sera è proprio il grande giorno: l’inizio di C’è posta per te. In attesa di poter scoprire quali saranno le emozionanti che saranno raccontate, siete pronti a scoprire qualche cosa in più sulla padrona di casa? Appurato che, ad oggi, è un volto amatissimo della televisione italiana e che ogni suo programma riscuote un successo davvero impressionante, siete proprio curiosi di sapere quale sia stato il suo percorso di studi e, soprattutto, cosa faceva prima del successo? Ebbene. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Che titolo di studio ha Maria De Filippi e che faceva prima del successo?

Sono davvero tantissime le persone che stravedono per Maria De Filippi e che non possono fare a meno di apprezzare il suo incredibile lavoro. È proprio per questo motivo che tutti i suoi ammiratori sono curiosi di conoscere qualche ‘retroscena’ in più sul suo conto. Ad esempio, qual è il titolo di studio della regina di Mediaset? Ed, inoltre, oggi è una conduttrice amatissima, ma prima del successo cosa faceva? Siete pronti a scoprire ogni cosa.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia conseguito il diploma presso il liceo classico di Pavia. E che dopo, invece, abbia cambiato percorso. Per il prosieguo dei suoi studi, infatti, la conduttrice ha scelto la facoltà di giurisprudenza. Ed è riuscita anche a laurearsi con 100 e lode. Che lavoro ha svolto subito dopo? Sul web, si legge che abbia lavorato come redattrice di tesi. A distanza di due anni dall’inizio di questo suo primo lavoro, lavora con l’Istituto per la Ricerca Sociale. Ed, infine, si è occupata dell’ufficio legale di una società di videocassette. Nel 1989, poi, l’incontro con Maurizio Costanzo. E da lì tutto è storia.

Diteci la verità: lo sapevate?