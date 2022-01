“Io in nomination d’ufficio…”: lo sfogo dell’ex concorrente del GF Vip dopo la puntata di ieri sera; le sue parole non sono passate inosservate.

Una puntata incandescente, quella del GF Vip andata in onda ieri, venerdì 7 gennaio 2022. Dopo quanto accaduto nella casa negli ultimi giorni, Alfonso Signorini ha deciso di incontrare i concorrenti per un faccia a faccia che ha lasciato il segno. Un discorso profondo, attraverso il quale il conduttore ha invitato tutti a ritrovare lo spirito giusto per affrontare questo percorso, ritrovando valori come il rispetto reciproco e la capacità di ascoltare. Per i concorrenti, però, nessuna punizione.

Niente squalifica per Katia Ricciarelli, la concorrente che aveva fatto discutere più di tutti per alcune esternazioni in casa. E niente nomination d’ufficio per alcun concorrente, nonostante siano stati tutti redarguiti per atteggiamenti sbagliati e maleducazione. Una decisione che non è piaciuta a molti telespettatori, e non solo: un ex concorrente del reality si è lasciato andare ad alcuni commenti che non sono passati inosservati. Diamo un’occhiata.

GF Vip, lo sfogo dell’ex concorrente sui social: “Mi fa storcere il naso”

Le mancate punizioni al GF Vip e, soprattutto, la scelta di non punire in alcun modo Katia Ricciarelli hanno fatto storcere il naso a un bel po’ di persone. Sul web in tantissimi hanno commentato negativamente la scelta del GF, compresi alcuni volti noti. Su Twitter, un ex concorrente del reality si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato e che ha tutta l’aria di essere una frecciatina per quanto accaduto in puntata.

“Pensare che la nostra è stata l’edizione con più squalifiche mi fa leggermente storcere il naso”: è quanto ha scritto su Twitter Andrea Zelletta, facendo riferimento proprio al grande numero di squalificati della passata edizione del GF Vip. Non solo, l’ex tronista di Uomini e Donne parla anche della sua esperienza personale: il concorrente è stato mandato in nomination d’ufficio per aver rivelato alcune informazioni esterne. Il suo sfogo su Twitter non è passato inosservato, date un’occhiata:

Eh si, Andrea Zelletta non le manda certo a dire. Siete d’accordo con le sue parole?