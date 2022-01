“I nostri bambini sono qui”: è diventata mamma di due gemelli, splendido annuncio per una delle star più amate ed apprezzate del momento.

“Siamo entusiasti di condividere con voi che i nostri bambini sono qui. Sono nati questa mattina presto a casa e sono sani e felici.” Con queste parole, attraverso le sue stories di Instagram, l’amatissima star ha annunciato la nascita dei suoi due gemellini!

Come spiegato da lei stessa sui social, sabato 1 gennaio la gravidanza era giunta al termine, ma i piccoli sono venuti alla luce sei giorni dopo, venerdì 7 gennaio 2022. “Mi sto prendendo del tempo per rimettermi e stare con mio marito e i miei tre figli, ma non vedo l’ora di condividere di più con voi”, ha aggiunto. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

La meravigliosa modella è diventata mamma di due gemelli: l’annuncio è arrivato sui social

L’amatissima modella è diventata mamma per la seconda volta, ma i suoi figli sono tre! Si, perché il 7 gennaio 2022 ha dato alla luce due splendidi gemellini, di cui però non sono stati resi ancora noti i nomi. Di chi stiamo parlando?

Della bellissima Ashley Graham, che ha avuto due gemelli dal marito, il direttore della fotografia Justin Ervin: i due sono già genitori di Isaac Menelik Giovanni Ervin, nato a gennaio del 2020. La modella, simbolo di body positivity, aveva annunciato di essere incinta lo scorso luglio, per poi svelare con un video che sarebbero arrivati due gemelli.

L’annuncio della nascita è arrivato nelle scorse ore sui social attraverso un messaggio, nessuna foto: da quel momento, la coppia ha deciso di staccare dai social per prendersi tutto il tempo necessario e godersi il momento in famiglia.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a mamma Ashley e papà Justin e benvenuti al mondo piccoli gemellini. Come avranno deciso di chiamarli? Seguiteci per tutti gli aggiornamenti.