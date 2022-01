Lui è il protagonista indiscusso di questo GF Vip da bambino: siete riusciti a riconoscerlo? In questo scatto dolcissimo è insieme alla sua mamma.

Un’edizione del GF Vip ancora più indimenticabile, non c’è che dire! Iniziato nel Settembre scorso, il reality di Canale 5 sta conquistando l’attenzione del suo adoratissimo pubblico puntata dopo puntata. Sempre sul pezzo e, soprattutto, pronto ad approfondire ciascuna dinamica creata in casa, ciascun appuntamento settimanale del GF Vip sta riscuotendo un successo davvero pazzesco. Non è un caso, infatti, se il reality è stato prolungato fino a Marzo 2022.

Quanti Vipponi sono entrati nella casa del GF Vip quest’anno? Decisamente tantissimi! E, proprio recentemente, ne sono entrati ancora di nuovi! In attesa di scoprire chi di loro vincerà, ci siamo soffermati su uno dei suoi protagonisti indiscussi. Spulciando il canale Instagram di uno di loro, infatti, siamo riusciti a rintracciare un dolcissimo scatto da bambino che lo ritrae in compagnia di sua mamma. Voi siete riusciti a riconoscerlo? È difficile, ce ne rendiamo conto. Scopriamo insieme ogni cosa.

È stato il protagonista indiscusso del GF Vip da bambino: sapete dirci chi è?

È stato il protagonista indiscusso di questa sesta edizione del GF Vip. Sempre pronto a mettersi in gioco e a dire la sua opinione senza troppi giri di parole, il Vippone ha facilmente conquistato la scena. È proprio per questo motivo, quindi, che siamo andati a dare una sbirciatina al suo canale social ufficiale. E siamo riusciti a rintracciare degli scatti davvero inediti.

Spulciandolo con attenzione, abbiamo ritrovato questo del passato che lo ritrae da bambino in compagnia della sua bellissima mamma. Non sappiamo quanti anni siano passati, però non si può fare a meno di notare quanto la sua dolcezza sia davvero impressionante. A questo punto, però, vi chiediamo: siete riusciti a riconoscerlo? Siete riusciti a rintracciare qualche ‘dettaglio’ che vi rende più facile la soluzione? Ebbene! Stiamo parlando proprio di lui:

Avete visto proprio bene, si! È Alex Belli ad essere questo dolcissimo bambino in compagnia della sua mamma. L’avevate riconosciuto?