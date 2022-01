Riconoscete questa meravigliosa bambina? Oggi è una delle donne più amate della tv, apprezzatissima dal pubblico.

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono con i followers scatti del passato. Dagli inizi della carriera ai tempi della scuola, ma le foto ricordo più gettonate sono quelle che li ritraggono da bambini. È proprio il caso di questo amatissimo personaggio, che, sul suo canale Instagram, ha condiviso questo dolcissimo scatto.

“Mi è venuta voglia di frangia.. Mentre cercavo una foto dove ce l’avevo ho trovato questa…certo non è recentissima”, ha scritto l’amatissima showgirl nella didascalia al suo post. Siete riusciti a riconoscerla?

Qui era solo una bambina, oggi è una delle donne più apprezzate dal pubblico: l’avete riconosciuta?

Frangia o non frangia? L’amatissima showgirl ha chiesto consiglio ai suoi fan sul prossimo taglio di capelli da scegliere. E, nel cercare una foto con la frangia, ha trovato uno scatto da bambina. Uno scatto in cui era davvero bellissima, proprio come adesso! I lineamenti sono inconfondibili… siete riusciti a riconoscerla?

Si tratta di Alessia Mancini, che oggi, a 43 anni, ha mantenuto intatta la sua bellezza naturale. L’ex velina di Striscia la Notizia, oggi conduttrice, è uno dei volti più apprezzati della nostra tv, per la sua simpatia e semplicità. Dal 203 è sposata con il vincitore del GF 2 Flavio Montrucchio: i due sono genitori di Mya e Orlando. Nel 2018 è stata grande protagonista della tredicesima edizione de L’Isola dei famosi, dove è arrivata in semifinale.

Anche sui social Alessia è seguitissima: il suo canale Instagram conta ben 479 mila followers, con cui condivide foto e video delle sue giornate.