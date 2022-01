Sabrina Salerno, “Mi ha detto che non provava nessun sentimento per me”: l’episodio legato a suo padre

Il retroscena sul rapporto tra Sabrina Salerno e suo padre rivelato dalla stessa cantante circa un mese fa a Oggi è un altro giorno.

Per Sabrina Salerno la recente esperienza a Ballando con le stelle è stata molto importante per farsi conoscere ed apprezzare ancora di più dal pubblico. L’icona degli anni ’80 ha dimostrato infatti, per chi non avesse ancora avuto modo di comprendere la sua personalità, di essere una donna dalle mille sfaccettature inaspettate.

Durante le puntate di Ballando la sua grande sensibilità è venuta fuori sempre di più col passare delle settimane e la bellissima showgirl può ritenersi davvero soddisfatta di come ha affrontato l’avventura dello show condotto da Milly Carlucci.

Qualche settimana prima della finale, Sabrina è stata ospite, insieme a Samuel Peron, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Qui si è raccontata a cuore aperto, svelando alcuni particolari legati a suo padre. Una presenza che è mancata nella sua vita fino ai 12 anni, quando decise di cercarlo per incontrarlo finalmente.

Sabrina Salerno, confessione choc: “Mi ha detto che io ero un caso”

Quando gli ha telefonato per la prima volta, la cantante fu spinta dalla curiosità di vedere che volto avesse la persona che le aveva dato la vita: “Ho scelto di chiamarlo perché ero curiosa di sapere chi mi avesse messo fisicamente al mondo. Ho preso l’elenco telefonico, ho cercato nome e cognome e l’ho chiamato. Non l’avevo mai visto. Mi ha risposto la moglie dell’epoca, Paola, e io ho detto: ‘Sono Sabrina Salerno, la figlia di Mario, voglio parlare con lui'”.

Padre e figlia si sono poi incontrati, ma per il loro rapporto non c’è stato nulla da fare: “Quando l’ho incontrato ho trovato un ragazzo giovane, molto somigliante a me. E dai 12 ai 30 anni l’avrò visto 10 volte, finché prima che nascesse mio figlio gli ho chiesto di stare o fuori o dentro la mia vita, e lui ha scelto fuori. Mi ha sempre detto che non provava nessun sentimento per me, perché io ero un caso”.

Parole forti, che indubbiamente hanno segnato Sabrina. Ne ha anche parlato a Ballando con le stelle di cui è stata certamente una grandissima protagonista.