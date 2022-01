Ha partecipato a Vite al Limite, ma la sua storia ha scioccato tutto il pubblico del programma: siete curiosi di sapere cosa sappiamo su di lui?

Nel corso di queste nove stagioni di Vite al Limite, lo sappiamo benissimo, sono state davvero tantissime le storie che ci sono state raccontate. E tutte, chi più e chi meno, hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico del programma. Questa di cui vi parleremo tra qualche istante, rientra proprio tra esse.

Leggi anche –> Si sono presentati insieme a Vite al Limite: dopo anni sono ancora fidanzati?

Entrato a far parte di Vite al Limite nel corso della sua ottava stagione, il trentottenne di Winnsboro si è presentato al cospetto del dottor Nowzaradan con un peso davvero eccessivo. Solito a trovare conforto nel cibo, il giovane ha raccontato di avere una storia alle spalle piuttosto drammatica. Non soltanto, infatti, alla sola età di otto anni ha perso suo padre, ma in adolescenza è stato anche vittima di abusi sessuali. Insomma, un passato sicuramente turbolento. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente influenzato il suo presente. Cosa sappiamo, però, su di lui oggi? Entrato in clinica con quasi 300 kg, siete curiosi di sapere come si mostra oggi? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite è diventato un’altra persona: impressionante! Avete visto com’era prima?

Vite al Limite, la sua storia ha impressionato tutti: cosa sappiamo su di lei?

Una storia davvero particolare, quella che è stata raccontata nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite. E che, com’è giusto che sia, ha scioccato davvero tutti. Chi è il protagonista di questo nostro articolo? Stiamo parlando proprio di lui: Tommy Johnson!

Leggi anche –> “Odio il mio corpo, mi sento un mostro”, mai accaduto niente di simile a Vite al Limite: che dramma!

Oltre ad avere un passato difficilissimo, però, sembrerebbe che anche il presente del buon Tommy non sia stato affatto dei migliori. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che al momento della sua partecipazione al programma, Johson fosse fidanzato con una ragazza, di nome Amanda, da circa 5 anni. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Quello che, però, ha scioccato tutti è che la fidanzata di Tommy anziché aiutarlo a dimagrire, gli forniva tutto l’occorrente per mangiare sempre di più. È proprio per questo motivo che, com’è giusto che sia, il pubblico si è fortemente interessato a lui. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad oggi, purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni. Appurato che, una volta uscito dal programma, è riuscito a dimagrire con 100 kg in meno, non sappiamo come sia diventato oggi. E se abbia perso ancora chili. Anche se noi, ma anche tutti il suo pubblico, ci auguriamo di si.

Vi piacerebbe rivederlo?