Tutti amano Paolo Bonolis, ma siamo certi che in pochissimi conoscono questo retroscena: c’entra il suo cognome, incredibile.

È finalmente arrivato il momento che più aspettavamo: l’inizio di C’è posta per te. A partire dalle ore 21:30 di questa sera, Sabato 8 Gennaio, e per le prossime settimane, Maria De Filippi farà nuovamente compagnia il suo pubblico con delle emozionanti storie.

Per inaugurare questo nuovo anno di C’è posta per te, Maria De Filippi ha pensato davvero alla grande. E, come primi ospiti, accoglierà nel suo studio televisivo Stefano De Martino, conduttore ed ex ballerino di Amici, e Paolo Bonolis. Ecco. A proposito di quest’ultimo, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena davvero incredibile. Appurato che il buon Bonolis è un conduttore amatissimo e che ciascun programma da lui condotto vanta di un successo davvero spropositato, siete curiosi di scoprire questo ‘aneddoto’ sul suo cognome? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Paolo Bonolis, non tutti conoscono questo retroscena: l’avreste mai detto?

Nato a Roma il 14 Giugno del 1961, Paolo Bonolis è uno dei volti televisivi più amati del piccolo schermo nostrano. Amatissimo conduttore e colonna portante di tantissimi programmi di successo, il buon Bonolis vanta di un curriculum davvero impressionante. Credete di sapere ogni cosa su di lui? A quanto pare, vi sbagliate di grosso! Siete curiosi, infatti, di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, sapete che i suoi avi hanno origini romene? Avete letto proprio bene, si! Ma non è tutto.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il cognome ‘originario’ del conduttore romano e della sua famiglia fosse Bonolis. La ‘s’ finale, infatti, è stata aggiunta in un secondo momento. Quando la sua famiglia si è trasferita in Sardegna. Insomma, un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. E di cui, senza alcun dubbio, non tutti ne erano a conoscenza.

Nato a Roma, Paolo Bonolis ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Diteci la verità: eravate a conoscenza di questo retroscena?