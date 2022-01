Quello che è successo dopo il programma 90 giorni per innamorarsi è davvero impensabile: nessuno l’avrebbe mai immagino, tutti i dettagli!

Nel corso di queste diverse settimane, vi abbiamo raccontato di diverse coppie che hanno preso parte a 90 giorni per innamorarsi. E di come sia cambiata la loro vita una volta spenti i riflettori. Vi abbiamo, infatti, mostrato come alcuni partecipanti del programma siano rimasti insieme dopo la fine della loro partecipazione. E di quelli che, invece, hanno deciso di prendere due strade completamente differenti.

I protagonisti di questo nostro articolo, come in molti avrete riconosciuto, hanno preso parte alla seconda edizione di 90 giorni per innamorarsi. Insieme a tanti altri concorrenti, anche i due giovanissimi ragazzi hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. E di concedersi questa possibilità. Il loro, così come tantissimi altri di cui vi abbiamo parlato, è stato davvero speciale. Fatti l’una per l’altra, i due giovanissimi ragazzi hanno deciso di convolare a nozze e di continuare a stare insieme una volta spenti i riflettori. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Appurato che sono trascorsi anni dalla loro partecipazione, siete curiosi di sapere se ad oggi sono ancora una coppia oppure no?

Cos’è successo dopo il programma 90 giorni per innamorarsi? L’inimmaginabile

I protagonisti di questo nostro articolo su 90 giorni per innamorarsi sono proprio loro: Russ e Paola, partecipati della seconda edizione dell’amatissimo programma di Real Time. Ecco, cosa sappiamo adesso su di loro? Appurato che sono trascorsi anni dalle loro nozze, siete curiosi di sapere se, ad oggi, sono ancora una coppia?

Seppure con caratteri completamente differenti e stili di vita contrapposti di loro, Russ e Pao dopo essersi conosciuti a 90 giorni per innamorarsi hanno scelto di continuare la loro storia d’amore. E di convolare a nozze. Ad oggi, a distanza di anni dalle loro nozze, sono ancora una coppia. E, come testimoniato anche dai loro canali social ufficiale, continuano ad amarsi davvero alla follia. A rendere ancora più speciale la loro vita, però, c’è anche una nuova vita: Pao e Russ, infatti, sono diventati genitori! Eccoli insieme:

L’avreste mai immaginato?