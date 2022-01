Ad “Amici” 21 ha illuminato ballando sui tacchi: chi è Angelo Recchia

Ad “Amici” 21 ha incantato il pubblico ballando sui tacchi, Angelo Recchia è uno dei professionisti del talent show: le curiosità su di lui

Durante una puntata pomeridiana del talent show di Canale 5, il pubblico non è riuscito a staccare gli occhi dal teleschermo perchè con la sua esibizione sui tacchi ha illuminato veramente tutti. In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sul professionista di “Amici”.

Chi è Angelo Recchia di “Amici”

Angelo Recchia è nato il 22 Novembre 1993 a Roma, ha 28 anni ed è uno dei ballerini professionisti di “Amici“, talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Ha iniziato a danzare all’età di 8 anni nella scuola di danza romana FITD. Inizialmente studia danza classica, ma poi approda ad altri generi come l’hip hop e la danza contemporanea. Angelo ama molto il genere vogueing, nato negli anni ’90 nei locali gay degli USA frequentati da latnoamericani e afroamericani.

Il debutto sul palcoscenico è avvenuto a 17 anni in uno spettacolo musicale dal titolo “Lui, lei e poemusica”. Due anni dopo si è esibito nello spettacolo “La Divina Commedia – il Musical”. È comparso inoltre nel video di Nina Zilli “L’Amore è femmina“, oltre a essere nel corpo di ballo dello Yamamay Fashion Show e dello spettacolo di Tezenis Music Live.

A 20 anni si trasferisce negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, per fare nuove esperienze in campo coreutico. Lì collabora con Giuliano Peparini, fratello di Veronica, professoressa di “Amici”.

Dopo il suo rientro in Italia, ha continuato a collaborare con Peparini, entrando nel corpo di ballo di “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il Mondo” e soprattutto tra i professionisti di “Amici”. Il talent show di Maria De Filippi, però, non è la sua unica apparizione televisiva. Angelo ha ballato anche a “The Voice Of Italy”, “Miss Italia”, “X Factor”, “Panariello Sotto l’Albero”, “Stasera a casa Mika”, “Forte Forte Forte” e addirittura alla cerimonia di apertura di Euro 2016 per Will.I.Am.

Riguardo alla sua vita privata si sa veramente poco perchè è molto riservato. Nel 2018 ha fatto coming-out sul suo profilo Instagram ed in passato ci sono state voci circa la sua relazione con il ballerino di Amici Giuseppe Giofrè. Entrambi però hanno smentito, scherzandoci su.