Andreas Muller è oggi un professionista di Amici , ma nel 2015 è stato ad un passo dal Serale: ricordate cosa accadde allora?

Amici è un talent show amatissimo. Quest’anno è arrivato alla ventunesima edizione. Dopo il successo della scorsa, che ha ottenuto ascolti record, anche questa, sta riscontrando un grande seguito.

Tutti gli allievi sono molto apprezzati dal pubblico. In questa edizione, da quanto stiamo vedendo, sono molte le sfide che vengono affrontate da ballerini e cantanti, rispetto alla ventesima edizione. Infatti, ogni settimana, gli allievi affrontano una gara di ballo e di canto e chi viene inserito nelle ultime posizioni va direttamente in sfida. Prima di ogni esibizione di ballo, c’è sempre un professionista della scuola che si esibisce. Andreas Muller è uno dei ballerini professionisti della scuola. Ha vinto la sedicesima edizione del talent, ma già nella quindicesima, era stato allievo. Ricordate cosa accadde allora? Era ad un passo dal Serale.

Amici, Andreas Muller ad un passo dal serale nel 2015: ricordate cosa accadde allora?

Andreas Muller lavora da diverso tempo nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E’ uno dei professionisti ed è molto amato e apprezzato dal pubblico. Sappiamo che da diversi anni è fidanzato con la maestra di ballo Veronica Peparini.

Il ballerino ha vinto la sedicesima edizione del talent show. E’ riuscito a battere Sebastian, altro professionista oggi, e si è scontrato allora con Riki. A trionfare fu proprio Andreas. Ma il ballerino era già stato allievo della scuola, un anno prima. Ad un passo dal Serale, si ritirò. Ricordate cosa accadde?

Il professionista, ottenne l’accesso al Serale, ma per un infortunio, precisamente una lussazione al gomito destro, fu costretto ad abbandonare la scuola, poco prima della prima puntata della fase serale. Ma questo episodio non l’ha abbattuto, e un anno dopo, ha deciso di ritornare nella scuola e fare nuovamente i casting. Soltanto la maestra Alessandra Celentano non voleva il suo ingresso, dicendo che già aveva avuto la sua opportunità e di dare spazio a nuovi allievi. Alla fine, Andreas Muller riuscì ad entrare, risultando il vincitore della sedicesima edizione di Amici.