Anticipazioni della puntata di Domenica In del 9 Gennaio: manca poco al suo ritorno sul piccolo schermo, non poteva affatto mancare.

Seppure Mara Venier sia stata instancabile durante queste feste natalizie e sia andata sempre in onda, per la seconda puntata di Domenica In del 2022 ha pensato a degli ospiti davvero straordinaria. Saltata la puntata del 26 Dicembre scorso per motivi di Covid, la ‘zia’ Mara è ritornata in diretta il 2 Gennaio con dei personaggi straordinari in studi. E lo farà anche tra qualche ora.

In concomitanza con una nuova puntata di Amici, la prima dopo la pausa natalizia, Mara Venier sarà in diretta televisiva dagli studi Fabrizio Frizzi in Rai e condurrà un nuovo appuntamento di Domenica In. Siete curiosi di scoprire i suoi ospiti e le sue anticipazioni? Se nel corso della diretta precedente abbiamo assistito all’ingresso e ai racconti di nomi importantissimi della musica e del cinema italiana, cosa dobbiamo aspettarci dall’appuntamento di quest’oggi 9 Gennaio? Scopriamo ogni cosa.

Domenica In, anticipazioni della puntata del 9 Gennaio: graditissimo ritorno in Rai

Una cosa è certa: anche la puntata di Domenica In del 9 Gennaio sarà ricca di ospiti davvero fenomenali. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo, ma ce lo fanno chiaramente intendere le anticipazioni trapelate da Tv Blogo. Siete curiosi di sapere chi saranno gli ospiti? Scopriamoli insieme.

Per la puntata del 9 Gennaio di Domenica In, gli ospiti saranno:

Luca Argentero: il 13 Gennaio, l’amatissimo attore ritornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Tutti aspettavano con ansia questo momento. E, finalmente, è arrivato! Andrea Fanti, quindi, è ritornato. E, senza alcun dubbio, continuerà ad appassionare tutti il suo pubblico. Se ne vedranno davvero delle belle, ve lo assicuriamo. Anche perché, a quanto pare, ci saranno tantissimi colpi di scena;

Ampio spazio al Festival di Sanremo: mancano pochissime settimane al ritorno della manifestazione musicale italiana, eppure Mara Venier ha già voluto scaldare i motori! In studio con lei ci saranno: Alba Parietti, Pierluigi Diaco, Marino Bartoletti e Bobby Solo.

Giovanna Civitillo: moglie di Amadeus ed amatissimo personaggio televisivo, la splendida napoletana si racconterà alla padrona di casa.

Infine, ampio spazio alla tematica Covid. Ed un altro graditissimo ritorno: Pierpaolo Pretelli.

Noi non vediamo l’ora, voi?