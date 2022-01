Tutte le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 9 Gennaio: gli ospiti di oggi sono davvero straordinari, difficile da credere.

È ritornata in onda, Silvia Toffanin col suo Verissimo. E, per farlo, ha scelto degli ospiti davvero pazzeschi. Già la puntata di ieri, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha previsto dei personaggi straordinari. Questa che andrà in onda tra pochissime, ve lo assicuriamo, sarà ancora più imperdibile.

Soltanto qualche ora fa, abbiamo inaugurato questo nuovo anno di Verissimo con degli ospiti davvero fenomenali. Oggi, a quanto pare, lo faremo ancora di più. Per la seconda puntata di questo 2022 del suo programma, Silvia Toffanin non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Ed è pronta a regalare un nuovo appuntamento piuttosto imperdibile. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più? In particolare, quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 9 Gennaio? Procediamo con ordine. Anche se, vi anticipiamo, sicuramente ne vedremo delle belle. Ecco perché.

Verissimo del 9 Gennaio, le anticipazioni della puntata: chi sono gli ospiti di quest’oggi

Allacciate le cinture: la puntata di questa Domenica 9 Gennaio di Verissimo sarà ancora più imperdibile. A partire dalle ore 16:30, dopo il ritorno di Amici e la sua puntata settimanale, Silvia Toffanin sarà al timone di una nuova e scoppiettante puntata del suo programma.

Siete curiosi, però, di sapere chi saranno i suoi ospiti? Da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che i personaggi presenti oggi in studio siano il fiore all’occhiello dello spettacolo italiano. Bando alle ciance adesso: scopriamo ogni cosa nel dettaglio:

Orietta Berti ed Iva Zanicchi: se dovessimo stilare una classifica delle voci più grandiose della musica italiana, loro due sicuramente occuperebbero i primi posti. Cantanti amatissime e con una carriera alle spalle impressionante, la simpatica Berti e mitica Zanicchi intratterranno la padrona di casa con dei racconti davvero geniali;

Eva Grimaldi ed Imma Battaglia: reduce dalla sua ultima esperienza nella casa del GF Vip, la splendida attrice si presenterà nello studio televisivo di Verissimo con sua moglie;

Laura Freddi: proprio in queste settimane, abbiamo amato la sua schiettezza nello studio del GF Vip. A Verissimo, l'amatissima showgirl si racconterà tra carriera, vita privata e molto altro ancora;

Paola Barale: in studio ci sarà anche un amatissimo e graditissimo ritorno!

Insomma, una puntata tutta al femminile. Cosa ne dite?