Belen, flirt con un famoso calciatore? Tutta la verità

La nota showgirl Belen Rodriguez ha un flirt con un famoso calciatore? Finalmente spunta tutta la verità sulla vicenda

Dopo la nascita di Luna Marie, la showgirl argentina ha vissuto un periodo di crisi con il compagno Antonino Spinalbese. La coppia ha deciso di lasciarsi e dunque attualmente la conduttrice di “Tu si que Vales” sarebbe single. Nei giorni scorsi, però, si è vociferato di un suo presunto flirt con un famoso calciatore.

Belen ha un flirt con un famoso calciatore?

Belen Rodriguez è una delle showgirl più famose della televisione italiana. La sua carriera è iniziata nel 2008, quando ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto. Il reality show le regala un grandissimo successo. In seguito viene chiamata per condurre vari programmi televisivi, come Scherzi a parte e Sarabanda. Nel 2011 conduce addirittura il Festival di Sanremo. Da anni, invece, è al timone di “Tu si que vales“, programma di successo in onda su Canale 5.

La sua vita sentimentale è sempre stata molto movimentata. All’inizio della sua carriera era fidanzata con Marco Borriello. Dopo la fine della storia d’amore con il calciatore si è legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. In seguito si è sposata con il ballerino Stefano De Martino. I due hanno avuto un figlio, Santiago. Dopo un lungo tira e molla, Belen e Stefano si sono lasciati definitivamente. In seguito è stata fidanzata con Andrea Iannone, con Gianmaria Antinolfi ed infine con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto un’altra figlia, Luna Mari.

Dopo la nascita della seconda figlia, Belen ha vissuto un periodo di crisi con Spinalbese. I due pare abbiano deciso di lasciarsi definitivamente. Attualmente dunque la showgirl argentina sarebbe single. Di recente, però, l’è stato attribuito un flirt con un famoso ex calciatore, Ezequiel Lavezzi.

L’ex attaccante del Napoli e del Psg, oltre che della nazionale argentina, ha immediatamente smentito il flirt, scrivendo sui social: “Io sono felicemente fidanzato. È un fake“.