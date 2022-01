Brooke e Stephanie da giovanissime: vedere questo scatto delle due regine di Beautiful vi emozionerà; un tuffo nel passato per i fan della soap.

Anche se è uscita di scena da ben dieci anni, la regina indiscussa di Beautiful resta lei, Stephanie Forrester. La moglie di Eric è stata una colonna della soap opera per ben 25 anni: era il 2012 quando il suo personaggio ha perso la vita a causa di un cancro ai polmoni. Ancora oggi, Stephanie resta nei cuori dei fan, che non potranno mai dimenticare l’infinita rivalità con Brooke Logan!

Sin dalle prime puntate, Stephanie ha letteralmente odiato la Logan, che ha sempre visto come la causa di tutti i problemi della sua famiglia: tutti gli uomini Forrester sono rimasti stregati da lei. Ma le due attrici erano nemiche solo sul set. Proprio qualche ora fa, Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke, ha condiviso una foto ricordo in compagnia di Susan Flanery, alias Stephanie. Si tratta di uno scatto del passato, in bianco e nero, che non potrà non emozionare i fan della soap. Guardiamolo insieme!

Beautiful, Brooke e Stephanie da giovanissime: la foto ricordo delle due acerrime rivali

Appassionati di Beautiful, ammettetelo: quanto vi mancano le liti tra Brooke e Stephanie? La Logan è ancora oggi una delle protagoniste assolute della soap e di certo non le mancano le nemiche. Ma la rivalità con Stephanie Forrester resterà il simbolo di Beautiful, anche se la Flanery ha lasciato la soap ormai 10 anni fa. Che ne dite di fare un emozionante tuffo nel passato?

È Katherine Kelly Lang a regalarci uno scatto inedito che la ritrae proprio in compagnia di Susan. Giovanissime e bellissime, la foto ricordo delle due attrici vi emozionerà:

Eh si, impossibile non lasciarsi andare ai ricordi: Stephanie resterà uno dei personaggi più amati di sempre. Ma niente paura per gli amanti delle lotte tra donne in Beautiful: per Brooke sta arrivando una “nuova” nemica, che tanto nuova non è… Una delle rivali storiche dei Forrester sta per arrivare a Los Angeles, pronta a tutto! Non perdetevi le prossime puntate.