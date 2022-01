C’è Posta per te, Alessia e Giovanni sono ancora separati? Lei commenta la puntata sui social; boom di followers per il suo canale Instagram.

È partita col botto la nuova edizione di C’è Posta per te: ben 5,9 milioni di telespettatori per la prima puntata del 2022 della trasmissione di Maria De Filippi. Dove non poteva mancare la storia di un tradimento: i protagonisti sono Alessia e Giovanni ed è stato quest’ultimo a mancare di rispetto alla moglie.

A rendere il tradimento ancora più sconvolgente è il fatto che Giovanni è stato con sua cugina. Una storia che ha dell’incredibile e che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Che si chiedono: la coppia è ancora separata o c’è stato un colpo di scena? Su Instagram Alessia ha commentato la puntata… scopriamo i dettagli!

Alessia e Giovanni, storia di un tradimento a C’è Posta per te: lei commenta la puntata sui social

Alessia e Giovanni hanno fatto pace dopo C’è Posta per te? Ebbene, la risposta è no. La giovane napoletana, come dichiarato anche nel corso delle puntata in onda ieri, non riesce a perdonare i tradimenti subiti dal marito. Una scelta che mette d’accordo il pubblico, che ha commentato negativamente il comportamento del mittente della posta. E, proprio ieri, Alessia ha speso alcune parole riguardo la sua esperienza a C’è Posta sul suo profilo Instagram, che potrete trovare col nickname “Alessiaquarto24”.

Profilo che sta crescendo a vista d’occhio: migliaia e migliaia di followers per lei, super apprezzata dai telespettatori: “Fino a un paio di ore fa mi conosceva solo papà, adesso mi hanno chiamato la queen…ma chi sono?”, commenta Alessia con la sua spiccata simpatia. E nelle sue stories, la napoletana ci ha tenuto a fare delle precisazioni: “Io mi assumo la totale responsabilità su quello che ho detto e su quello che tuttora penso. Ci tengo particolarmente a dire che non sono stata io a volere tutto questo, ma sono stata chiamata in causa. Sono stata costretta a rispondere come era doveroso fare.”

Per Alessia una pioggia di likes e commenti, ricchi di complimenti per lei e per il suo comportamento: “Sono senza parole, vi volevo ringraziare per i tanti messaggi”. E voi, avete seguito la prima puntata dello show di Canale 5?