Checco Zalone, qual era il suo lavoro prima del successo? Nessuno ci crederà

Qual era il lavoro di Checco Zalone prima di raggiungere il successo? Siamo sicuri che nessuno ci crederà: ecco cosa faceva l’attore

È uno degli attori più famosi del cinema italiano, nonché uno di quelli che ha venduto di più al botteghino. Prima di raggiungere il successo, però, faceva un altro lavoro. Siamo sicuri che pochi conosceranno questo ‘dettaglio’ legato al suo passato e alla sua vita privata. Siamo inoltre sicuri che pochi riuscirebbero ad immaginarlo.

LEGGI ANCHE: Lutto per Checco Zalone: “Ciao mamma”, il dolore dell’attore

Qual era il lavoro di Checco Zalone prima del successo

Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, è uno degli attori più famosi del cinema italiano. È stato protagonista in cinque film, che hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro. Quattro di questi film, inoltre, compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia. Prima di raggiungere il successo nelle vesti di attore, però, Luca Pasquale Medici aveva un altro lavoro. Siete curiosi di saperlo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

LEGGI ANCHE: Checco Zalone lancia ‘La Vacinada’: l’artista invita a vaccinarsi con la star di Hollywood!

Luca Medici nasce a Capurso, comune di circa 15 mila abitanti in provincia di Bari. Durante la sua adolescenza era molto appassionato di videogiochi e trascorreva gran parte dei pomeriggi in casa. Si è diplomato presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano ed in seguito si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

LEGGI ANCHE: Checco Zalone, sapete chi è la sua compagna? E’ apparsa in alcuni suoi film

Prima di diventare attore, Medici ha provato il concorso da viceispettore di Polizia e all’INAIL a Rimini, ma è stato bocciato. Egli ha inoltre svolto numerosi lavori, di cui ci preme sottolineare uno in particolare.

Durante gli anni universitari, Zalone era un rappresentante di Amuchina. Ogni giorno, poco più che ventenne, bussava alle porte delle farmacie di Bari e provincia per promuovere i prodotti della rinomata azienda. Poco dopo ha scoperto la passione per il teatro e la comicità ed ha spiccato il volo. Oggi è uno dei migliori attori e comici in Italia.