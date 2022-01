Chi è Alice Arcuri, new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata, laurea, vita privata ed Instagram

Chi è Alice Arcuri, la new entry nella fiction Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata, laurea, vita privata ed Instagram

La fortunata fiction Rai, Doc-nelle tue mani è sempre più amata dal grande pubblico, e man mano arrivano nuovi volti all’interno della storia. Scopriamo insieme chi è la new entry Alice Arcuri.

A partire dalla seconda stagione di Doc-nelle tue mani, abbiamo visto questa nuova e bella ragazza che interpreta una giovane dottoressa. Forse non tutti sanno che questa amatissima fiction è frutto di una storia vera. Si basa infatti, sulla vita del primario Pierdante Piccioni, il quale a seguito di un brutto incidente è rimasto in coma per diversi anni. Al suo risveglio, proprio come il protagonista, interpretato da Luca Argentero, i suoi ricordi erano totalmente svaniti. Ora, la storia si sta evolvendo con nuovi personaggi, conosciamo meglio Alice Arcuri, l’attrice che interpreta l’infettivologa Cecilia Tedeschi.

Chi è Alice Arcuri, la new entry di Doc-nelle tue mani?

La bella Alice Arcuri è un’attrice originaria di Genova, ed è nata l’11 febbraio del 1984. Dopo il diploma conseguito al Liceo classico, si iscrive all’università di Lettere dove consegue la laurea. Dopodiché inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo, partendo dalla Scuola del Teatro Stabile. Riesce ad ottenere anche l’ambito premio Hystrio come migliore esordiente italiana. Da quel momento la sua carriera artistica decolla e recita in numerosi spettacoli teatrali, per poi approdare sul piccolo schermo e recitare in programmi di successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come possiamo vedere anche dal suo profilo Instagram, Alice Arcuri è sposata con Luigi Risso, con cui ha avuto suo figlio, il quale ha proprio gli stessi occhi profondi della mamma. Attualmente non si conosce la professione del marito, ma sappiamo che anche lui è originario di Genova, infatti la coppia vive li stabilmente. Il profilo Instagram dell’attrice mostra sia il suo lavoro, speso tra il dietro le quinte e scatti del set, sia dei momenti in famiglia. La donna ama anche farsi molti autoscatti in cui si mostra sempre stupenda e naturale.

E voi conoscevate l’attrice di Doc-nelle tue mani, Alice Arcuri?