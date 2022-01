Dopo Vite al Limite è finalmente felice accanto alla sua lei, ma avete visto com’era prima? Resterete davvero senza parole!

Grazie alla sua partecipazione a Vite al Limite, la sua vita è fortemente cambiata! Non soltanto è riuscito a ritornare in forma e a riappropriarsi della sua vita, ma è anche riuscito a trovare l’amore. E, ad oggi, come testimonia anche il suo canale Facebook ufficiale, è felice ed innamorato accanto a lei.

Quanto è entrato a far parte della clinica di Houston, purtroppo, il protagonista del nostro articolo ha raccontato di avere alle spalle una storia piuttosto drammatica. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la vita del giovane paziente del dottor Nowzaradan sia fortemente cambiata quando, da un momento all’altro, è morta sua mamma. Un dolore incredibile, quindi. E che l’ha spinto non soltanto a chiudersi in se stesso, ma anche a sfogare tutta la sua rabbia nel cibo. Giunto all’età di 30 anni, però, il suo peso era diventato piuttosto eccessivo. E questo l’ha spinto a chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Oggi, vedendo il suo canale social, può dire di essere riuscito nel suo intento. E di aver ritrovato la forma fisica tanto agognata. Siete curiosi di vedere com’era prima? Scopriamolo insieme.

Dopo Vite al Limite può dire di essere finalmente felice: sapete com’era prima?

Dando uno sguardo approfondito al suo canale Facebook, oltre a constatare la sua ritrovata forma fisica, non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo attuale status sentimentale. Il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan adesso è felice ed innamorato. E sembrerebbe aver messo un punto definitivo col passato. Stiamo parlando proprio di lui: Aaron Washer, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua settima stagione.

Giunto in clinica con un peso di ben 325 kg, Aaron Washer è riuscito a portare al termine un percorso superlativo. E, una volta spenti i riflettori, è riuscito ad ottenere un risultato pazzesco! E non è stato l’unico, ve lo anticipiamo! Rintracciandolo su Facebook, infatti, abbiamo potuto carpire che ancora adesso stia continuando a mantenersi in forma. Siete curiosi di sapere com’era prima? Guardate qui:

Davvero incredibile, vero?