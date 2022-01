GF Vip, Alessandro dà l’immunità a Gianmaria: la reazione di Sophie non si fa attendere

GF Vip, Alessandro Basciano dà l’immunità a Gianmaria, ma Sophie non la prende bene: la sua reazione.

La puntata di venerdì 7 gennaio è stata molto movimentata. Alfonso Signorini ha parlato prima con i concorrenti, dopo gli ultimi avvenimenti. E’ entrato poi in giardino, per leggere un comunicato. Quello che è successo in settimana, ha scosso tutto il pubblico. Le parole, le frasi inappropriate, sono state condannate dai telespettatori.

Il conduttore, però, ha deciso di continuare con la sua linea, e quindi, nessuno è stato squalificato, ma ha richiamato fortemente tutti i presenti, dicendo di ritornare ad abbracciare il loro spirito iniziale. Sul finire della diretta, i concorrenti hanno scelto a chi dare l’immunità per lunedì e ha sorpreso la scelta di Alessandro Basciano. Il concorrente ha deciso di darla a Gianmaria, scatenando la reazione di Sophie.

GF Vip, Alessandro Basciano dà l’immunità a Gianmaria: la reazione di Sophie

Quello che è accaduto in questi giorni al Gf Vip ha scosso il pubblico e tutti i telespettatori che hanno condannato quanto successo, le parole e le frasi inaccettabili utilizzate dai concorrenti. Per questo, Alfonso Signorini, ha aperto la diretta parlando ai protagonisti e richiamandoli.

Li ha invitati a cambiare modi, a ritornare allo spirito iniziale e ad ascoltare, punto, questo, già ribadito la volta scorsa. Signorini si è arrabbiato, durante il momento delle nomination, perchè nonostante i continui richiami, tutti hanno continuato a parlare e scontrarsi. Sul finire della puntata di venerdì 7 gennaio, è stata data la possibilità di dare l’immunità a qualcuno e ha sorpreso il fatto che Alessandro Basciano l’abbia data a Gianmaria. Questa scelta ha provocato la reazione della sua fidanzata Sophie Codegoni.

Quando Alessandro ha svelato il nome, Sophie ha scherzato, in puntata, poggiandosi sul divano. Al termine della puntata, però, parlando con Giacomo, ha detto che la prossima volta voterà i suoi amici: “Le parole volano, sono i fatti, questa è un’altra dimostrazione che io invece di votare Giacomo o Jessica, ho votato lui, allora la prossima volta voto i miei amici”. Ma subito dopo, ha avuto anche una discussione con Basciano. In giardino, Alessandro, in presenza di Sophie e rivolgendosi a lei e a Gianmaria ha detto: “Il problema sta nel fatto che non si accorge della posizione in cui è lei con me ad oggi, e di quello che dice in diretta, sempre a stare nel dubbio”.