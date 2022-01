GF Vip, “Domani torno”: l’annuncio social non lascia spazio a dubbi; cosa accadrà nella puntata di lunedì 10 gennaio 2022.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Mancano ancora due mesi al termine di quella che sarà l’edizione più lunga di sempre nella storia del reality: la finalissima andrà in onda il 14 marzo 2022. Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo? Staremo a vedere, nel frattempo domani si preannuncia una puntata esplosiva…

Dopo l’appuntamento a sorpresa di venerdì sera, il GF Vip torna in diretta di lunedì, con tante sorprese e colpi di scena. Ed un grande ritorno… L’annuncio sui social è arrivato proprio poco fa, scopriamo cosa accadrà.

“Domani torno”: arriva l’annuncio sui social, cosa accadrà al GF Vip

Pronti per una nuova puntata del GF Vip? Domani sera si tornerà in diretta, con tantissimi colpi di scena. Prima di tutto il verdetto del televoto tra Soleil, Nathaly e Carmen: chi sarà la preferita del pubblico? Un pubblico che è sempre più diviso, proprio come i concorrenti della casa: la tensione fra i due gruppi è sempre altissima, anche se, dopo il discorso di Signorini in puntata, il clima in casa è più sereno. Ma ci sarà anche un grande ritorno nella puntata di domani!

La conferma è arrivata proprio poco fa sul suo canale di Instagram: Sonia Bruganelli tornerà al suo posto di opinionista. Condividendo alcune scene della scorsa puntata, in cui Giucas Casella continuava a chiamare Sonia nonostante questa non fosse in studio, la moglie di Paolo Bonolis ha confermato il suo ritorno. Come è noto, Sonia era stata sostituita per due puntate da Laura Freddi, essendo partita per le vacanze di Natale a Dubai.

Da domani, quindi, la Bruganelli tornerà a commentare le vicende della casa più spiata della tv al fianco di Adriana Volpe. Siete contenti?