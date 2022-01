In molti se lo chiedono: che titolo di studio ha Checco Zalone?

Tutti conosciamo il mitico comico Checco Zalone, ma in molti si chiedono che titolo di studio abbia.

Alzi la mano chi ha riso almeno una volta guardando qualche film o spettacolo con Checco Zalone. Tutti adoriamo il suo personaggio e la sua comicità, ma molti si chiedono anche quale sia il suo titolo di studio.

Checco Zalone è un grandissimo comico, showman, attore, cabarettista, musicista e sceneggiatore. Un uomo veramente pieno di talenti! I suoi film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro, scalando la classifica dei 10 film con maggiori incassi nel nostro paese. La sua carriera però inizia molto tardi, solo a partire dal 2005, dove viene notato sul palco di Zelig Off, e successivamente a Zelig Circus, in cui imita la nota cantante Carmen Consoli. La genialità di Checco Zalone è stata sicuramente alimentata anche dal suo percorso di studi, infatti il comico è laureato, sapete in che cosa?

Che titolo di studio ha Checco Zalone?

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici è nato nel 1977 in un piccolo paesino, Capurso, nella periferia a sud di Bari. Come già anticipato, la sua carriera inizia tardi, ma Zalone già mostrava una propensione per il palcoscenico e per il divertimento. Infatti, uno tra i suoi primi lavori è stato quello di cantante per le feste dei matrimoni, in cui ha avuto modo di avvicinarsi alla scena jazz, e a tutti i nomi che orbitavano attorno al genere. Ma Checco Zalone prima di fare questo, si è laureato proprio nella sua regione.

Preso il diploma al Liceo scientifico di Conversano, si iscrive all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e si laurea nella facoltà di giurisprudenza. Chi avrebbe immaginato che Zalone fosse interessato al mondo del diritto e della legge! Non sorprende quindi, che finita l’università, abbia provato anche a fare concorsi, senza successo, per il ruolo di ispettore di Polizia a Rimini. Checco Zalone oltre a essere simpatico è anche un vero cervellone! Sicuramente una solida istruzione ha contribuito molto nel successo della sua carriera, e noi ne siamo molto felici.

E voi sapevate che il grande Checco Zalone è laureato in giurisprudenza? Davvero incredibile!