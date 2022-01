Oggi Luca Argentero è un attore amatissimo, ma cosa faceva prima di diventare famoso?

Luca Argentero in questi anni si è fatto conoscere e apprezzare per il suo talento. Oggi è un attore e un conduttore televisivo italiano amatissimo. La notorietà è arrivata nel 2003, quando partecipa come concorrente al Grande Fratello. Nel reality si classifica al terzo posto.

Subito dopo questa esperienza, cominciano per lui alcune ospitate in televisione e lavora come modello. Il suo esordio sul piccolo schermo, come attore, è stato nella fiction che ha avuto un grande seguito, Carabinieri, in cui ha interpretato dalla quarta alla sesta stagione, il ruolo di Marco Tosi. Arriva sul grande schermo con il film A casa nostra. Nella fiction Doc-Nelle tue mani, l’abbiamo seguito nel ruolo del protagonista Andrea Fanti e a breve, a partire dal 13 gennaio, ci sarà il grande ritorno. La serie è pronta a conquistarci con la seconda stagione. Oggi, tutti conoscono Argentero, perchè è uno degli attori più amati, ma sapete cosa faceva prima di diventare famoso?

Leggi anche Un vero angolo di Paradiso: la casa di Luca Argentero è favolosa, che dettagli!

Cosa faceva Luca Argentero prima di diventare un attore: il ‘retroscena’ che in pochi conoscono

Giovedì 13 gennaio parte la seconda stagione della fiction amatissima Doc-Nelle tue Mani. Protagonista è Luca Argentero, che anche questa volta, vestirà il ruolo di Andrea Fanti. L’attore nella prima stagione ci ha conquistato, con tutto il cast e adesso, le aspettative sono ancora più alte.

Leggi anche Luca Argentero da giovanissimo: spunta la foto, com’è cambiato in tutti questi anni

Siamo certi che non ci deluderà! Argentero oggi è un attore famosissimo, ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata in modo molto diversa. La sua prima apparizione in televisione, infatti, risale alla sua partecipazione al Grande Fratello, nel 2003. Dopo quell’esperienza, conoscerà fama e successo. Ma prima ancora, sapete che cosa faceva?

Sembrerebbe che, dopo gli studi superiori, compiuti al Collegio san Giuseppe, Luca abbia lavorato come barman in una discoteca. Per un periodo ha svolto questo mestiere, ma la sua vita ha poi preso una svolta importante. Oggi è uno degli attori più amati e richiesti.