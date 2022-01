Paola Barale, com’era ai tempi de La Ruota della fortuna: da allora sono passati più di 25 anni

Ricordate Paola Barale ai tempi de La Ruota della fortuna? Sono passati più di 25 anni da allora.

Conduttrice televisiva, attrice e showgirl, Paola Barale è sicuramente una delle donne del mondo dello spettacolo più amate. La sua carriera inizia per caso. Viene ospitata per la prima volta a Domenica in nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato, in qualità di sosia di Madonna. In molti, infatti, avevano notato la somiglianza con la popstar statunitense, soprattutto per il suo look.

Da quel momento, la carriera di Paola è tutta in salita. In questi anni l’abbiamo vista in numerosi programmi, in qualità di co-conduttrice, valletta, giurata, opinionista, conduttrice. E’ stata anche concorrente della quarta edizione del reality Pechino Express, in coppia con Luca Tommassini. Il suo percorso, però, è stato toccato da un imprevisto. Nella quarta tappa Luca si ritira dal programma per infortunio e Paola viene affiancata dal cantante Piero Filoni. La conduttrice ha vestito tanti ruoli, ma la ricordate com’era ai tempi de La Ruota della fortuna, è stata la valletta di Mike Buongiorno.

Ha partecipato insieme a Luca Tommassini. Quest’ultimo, però, si ritira dal programma per infortunio e Paola viene affiancata dal cantante Piero Filoni. Impossibile dimenticarla in veste di inviata ‘sul campo’ in Sudafrica del reality La Talpa, nella terza edizione condotta da Paola Perego. Ma ricordate quando la Barale è stata la valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna? Da allora sono passati più di 25 anni.

Questo è uno scatto ripreso da un video di una puntata del famoso programma. L’anno dovrebbe essere il 1992. La showgirl è stata valletta a La Ruota della fortuna dal 1989 al 1995, ma è stata la valletta ufficiale di Mike Bongiorno anche in altri numerosi programmi. Allora era giovanissima e bellissima, ma come allora, anche oggi, incanta con la sua bellezza.