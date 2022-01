Paolo Bonolis è è un conduttore amatissimo, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Non immaginereste mai in che cosa è diplomato e laureato.

Era il momento che più aspettavamo e finalmente è arrivato! A distanza di qualche mese dalla sua messa in onda, Avanti un altro è pronto a ritornare in onda. Proprio questa sera, a partire dalle ore 18:45, andrà in onda la sua prima puntata. Cosa dobbiamo aspettarci? E, soprattutto, quali saranno le squadre che si sfideranno?

In attesa di poter vedere cosa accadrà questa sera e, soprattutto, quali sono le sfide a cui assisteremo, scopriamo qualche cosa in più su Paolo Bonolis. Ad oggi, il conduttore romano è tra i volti più amati della televisione italiana. Ed è la colonna portante di tantissimi programmi di successo. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? La sua parlantina attualmente riesce a conquistare tutti, ma in che cosa è consistito il suo percorso di studi? Siete pronti a scoprire ogni cosa insieme a noi? Benissimo: procediamo con ordine!

Qual è il titolo di studio di Paolo Bonolis?

Se anche voi amate Paolo Bonolis e siete pronti a scoprire ogni cosa su di lui, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. A partire da questa sera, come dicevamo, sarà al timone della undicesima edizione di Avanti un altro, ma nel passato sappiamo benissimo che è stata la colonna portante di tantissimi altri programmi di successo. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio?

Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato ogni cosa su Maria De Filippi, il suo percorso di studi e il lavoro prima del successo. Siete pronti a scoprire le stesse cose su un altro amatissimo conduttore? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Paolo Bonolis si sia diplomato al liceo classico con quasi il voto massimo. E che poi abbia deciso di iscriversi al corso di laurea in Giurisprudenza. A distanza di pochissimo tempo, però, il conduttore ha scelto di cambiare facoltà. E di iscriversi a Scienze politiche, dove conseguirà il titolo finale.

Lo sapevate?