Romina Power ‘spiazza’ Al Bano, avete visto cosa ha fatto? Non se lo sarebbe mai aspettato

Il gesto di Romina Power ‘spiazza’ Al Bano, avete visto cosa ha fatto l’ex moglie del cantautore pugliese? Non se lo sarebbe mai aspettato

Di recente, Romina si è resa protagonista di un gesto che ha letteralmente spiazzato l’ex marito. Lui non se lo sarebbe mai e poi mai aspettato. Infatti è rimasto sorpreso. Siete curiosi di sapere cos’è successo tra di loro? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Romina Power ‘spiazza’ Al Bano: il suo gesto

Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie più amate nella storia della musica italiana. I due si sono fidanzati da giovanissimi, convolando in seguito a nozze. Il loro matrimonio ha fatto sognare gli italiani. Al Bano e Romina hanno formato un sodalizio non solo sentimentale, ma anche artistico. Insieme hanno vinto anche un’edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ci sarà“. Per il pubblico erano semplicemente “la coppia più bella del mondo”. La coppia ha avuto quattro splendidi figli: Ylenia, Yari, Romina Jr. e Cristel.

Le favole però, soprattutto nella vita reale, non hanno spesso un lieto fine. La loro storia d’amore, infatti, dopo anni è naufragata. I due hanno divorziato e dopo la fine del matrimonio i rapporti si erano incrinati. Di recente, però, sembra sia tornato il sereno. Al Bano e Romina sono tornati anche ad esibirsi sul palco insieme.

La cantante e attrice americana si è resa protagonista anche di un gesto che ha letteralmente spiazzato il suo ex marito. A rivelarlo è stato proprio il cantautore pugliese in un’intervista a Di Più: “Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Mi ha fatto piacere”. Finalmente dunque si può ufficialmente dire che è tornato il sereno tra i due ex compagni.