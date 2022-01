La sua storia ha commosso tutti a C’è Posta per te: avete visto il profilo Instagram di Salvatore? Boom di followers per lui.

Emozioni a non finire nella prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te. Tante ce le ha regalate lui, arrivato in trasmissione per ricevere il regalo della sua mamma. Enza ha perso il marito per Covid e ha voluto rivolgersi al programma per eliminare i rimorsi del figlio e far capire a Salvatore che il suo papà sapeva quanto lui gli volesse bene. Una storia da brividi, terminata col dolce regalo di Stefano De Martino. Ma cosa sappiamo di Salvatore?

In pochi minuti, sui social, non si parlava di altro: il giovane pallanuotista ha attirato l’attenzione di tutti! Per la sua educazione, la sua sensibilità, ma anche la sua innegabile bellezza: una valanga di complimenti per lui su Twitter e Instagram. E in tanti si sono chiesti come è possibile trovarlo su Instagram? Ebbene, il suo profilo è in continua crescita. Ecco come si chiama.

Salvatore ha emozionato il pubblico di C’è posta per te: il suo profilo Instagram cresce minuto dopo minuto

Un ragazzo pulito, dal cuore d’oro, che è entrato a sua volta nel cuore del telespettatori di C’è posta per te. Parliamo di Salvatore, al quale la mamma ha voluto fare una sorpresa, dopo il grande dolore della perdita del papà. Una sorpresa riuscita, dato che il ragazzo non si aspettava affatto di trovare la sua mamma al di là della busta. Una delle storie più commoventi di sempre, soprattutto in questo periodo in cui il Covid è ancora una ferita aperta per molti.

Con la sua dolcezza, Salvatore ha conquistato il pubblico. E in tanti hanno cercato il suo profilo Instagram non appena lo hanno visto in tv. Ebbene, potrete trovarlo col nickname di “salvatoreloverso7”. Sul suo profilo, che è in continua crescita di followers, potrete trovare diversi scatti in cui si evince la sua passione: Salvatore è un pallanuotista di Finale Emilia, in provincia di Modena. C’è anche una foto del giorno della sua laurea, che non ha voluto festeggiare senza il suo papà. Il profilo Instagram di Salvatore Loverso, in poche ore, da poche centinaia ha superato i 40 mila followers!

E il numero di persone che lo seguono aumenta minuto dopo minuto. Che dire, in pochi minuti Salvatore ha saputo toccare il cuore del pubblico come pochi altri. E voi, avete seguito la prima puntata della trasmissione di Maria De Filippi?