Tensione al centro studio: scintille in diretta, cos’è successo tra le due?

Non sono mancate le scintille nemmeno in questa puntata. Tra le due donne la tensione era papabile, ma cosa sarà successo tra le due famosissime icone della musica italiana?

Tutto è partito dall’esibizione di un concorrente che ha raccontato di aver scritto delle canzoni negli anni 80, e di aver scoperto solo vent’anni dopo che queste canzoni erano conosciute in parecchie parti del mondo. Il cantante ha anche raccontato di aver fatto uno straordinario concerto con più di venti mila persone proprio in Russia. A quel punto inizia la ‘silenziosa competizione’ tra le due donne. “Sapevi che sono stata la prima cantante italiana a cantare in Russia?” sottolinea una. A quel punto la rivale non perde tempo e racconta anche lei un episodio che la lega allo stesso paese. Per fortuna poi, ci pensa il noto rapper a smorzare la tensione.

Questo scontro tra ‘titani’ è avvenuto nella puntata di venerdì 7 gennaio 2022 nello studio di The Voice Senior. Le protagoniste del battibecco sono Orietta Berti e Loredana Bertè, due grandissime cantanti italiane, simbolo di un’intera generazione. Le due hanno sempre avuto un’ottimo rapporto, ma si sà, la rivalità spesso porta a scontrarsi proprio con chi è allo stesso livello. Orietta Berti, dopo l’esibizione del cantante che alla fine non ha passato il turno, racconta la sua esperienza in Russia.

Ha raccontato che: “Sono stata la prima cantante italiana a cantare in Russia Al mio paese c’è un busto di Lenin donato dai russi negli anni Settanta e m’hanno chiamato per quello, per cantare là sette giorni su sette”. A quel punto, senza neanche il tempo di pensarci, Loredana Bertè ribatte “Lo sai che io ho rappresentato la Russia al Festival di Montreaux?”. Subito la Berti risponde “Ma perché hai dei parenti russi tu?” Loredana a quel punto, leggermente perplessa afferma di no. Fortunatamente ci pensa il rapper e giudice Clementino a smorzare l’aria di competizione, con una delle sue solite battute:“Io ho dei parenti che russano”, facendo ridere tutti.

Noi adoriamo sia Loredana Bertè che Orietta Berti, e siamo sicuri che le due donne abbiano una profonda stima l’una dell’altra.