È stato il vincitore di un’edizione di Amici davvero pazzesca e ricca di novità, ma cosa fa oggi? Ecco la sua vita dopo 9 anni.

Avete sentito anche voi la mancanza di Amici, vero? Interrotta la sua messa in onda per via delle vacanze natalizie, il talent di Maria De Filippi è pronto a dare inizio alla seconda parte di questa edizione, l’ultima prima dell’inizio delle serale.

Così come abbiamo fatto nel corso delle settimane precedenti, anche stavolta ci teniamo ad andare indietro nel passato. E scoprire che cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex vincitori. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Mowgli, ex ballerino di break dance nel corso della diciottesima edizione. Vi siete mai chiesti, però, che fine abbia fatto questo giovanissimo cantante? Entrato a far parte della scuola di Amici nel 2012, il talento è stato il vincitore di un’edizione di Amici ricca di incredibili novità. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi 9 anni dalla sua vittoria al centro studio, ma com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo!

È stato il vincitore di un’edizione di Amici ricca di novità: com’è la sua vita oggi

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: stiamo parlando del vincitore di Amici nel corso di un’edizione ricca di incredibili novità. Era esattamente il 2012 quando, per la prima volta in assoluto, nella scuola di Maria De Filippi entrava un giovanissimo rapper, che con le sue barre e freestyle ha fatto impazzire milioni di telespettatori. Stiamo parlando proprio di lui: Moreno Donadoni! Sono trascorsi circa 9 anni dalla sua vittoria ad Amici, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Appurato che Moreno è stato il primo giovanissimo rapper ad entrare a far parte della scuola di Amici ed è riuscito anche ad aggiudicarsi la vittoria, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita a distanza di quasi 10 anni? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma ancora oggi Moreno continua a coltivare la sua passione per la musica. E a cavalcare l’onda del successo.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?