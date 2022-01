Alessia conquista tutto il pubblico di C’è posta per te: eccola su Instagram, bellissima!

La prima puntata di C’è posta per te ci ha regalato un mare di emozioni. Tra i partecipanti abbiamo conosciuto la splendida Alessia, la quale ha già conquistato il pubblico a casa. Eccola sul suo profilo Instagram, bellissima!

C’è posta per te è tornato facendoci vivere nuovamente incredibili emozioni. Tra le storie che la conduttrice Maria De Filippi ha raccontato, troviamo quella dell’ex coppia formata da Alessia e Giovanni. A presentarsi in trasmissione per chiedere perdono delle sue azioni è stato proprio Giovanni, che ha tradito la moglie Alessia con un’altra donna, una parente! La coppia era sposata da poco più di un anno, ma una brutta delusione ha spinto Giovanni a commettere un terribile sbaglio. Da quel momento Alessia ha negato all’ex marito ogni contatto, per questo lui ha chiesto aiuto a C’è posta per te.

Alessia di C’è posta per te conquista il pubblico, eccola su Instagram!

La ragazza accetta l’invito di Giovanni e viene accompagnata da suo padre. Nonostante il pentimento del marito e la grande sofferenza, Alessia ha mantenuto ferma la sua posizione. È troppo delusa e questo ha portato alla sua decisione finale, ovvero di chiudere la busta e non perdonare il marito.

Si è mostrata a C’è posta per te come una ragazza di sani valori e molto forte, tant’è che con il suo carattere ha conquistato tutto il pubblico. I suoi follower su Instagram sono velocemente lievitati, arrivando quasi a 83 mila seguaci. Il pubblico le ha mandato un’enorme sostegno dopo aver ascoltato la sua storia. Alessia Quarto ci ha tenuto a ringraziare tutti con delle storie Instagram, ma ricordando che vuole tutelare la sua privacy.

Gli scatti che pubblica sul suo profilo mostrano una ragazza radiosa e bellissima, con un sorriso contagioso e degli occhi veramente espressivi. Quello che salta all’occhio dal suo profilo Instagram però, è che non ci sono foto in compagnia dell’ormai ex marito Giovanni, dato che probabilmente le avrà rimosse tutte.

Noi già ci siamo affezionati ad Alessia Quarto, e voi l’avete vista a C’è posta per te?