Back to school, anticipazioni seconda puntata: protagonisti 5 vip imperdibili!

Ci aspetta domani sera, martedì 11 gennaio, la seconda puntata di Back to school con Nicola Savino: ecco chi sono i prossimi concorrenti!

Dopo una prima puntata davvero esilarante, Nicola Savino è pronto a tornare con il suo Back to school domani sera alle 21:25 su Italia 1. Vedremo quindi altri 5 dei concorrenti di questa edizione alle prese con il tanto temuto esame di quinta elementare.

Oltre a loro, ci sarà anche l’ex calciatore Nicola Ventola, ‘rimandato’ nella prima puntata. Anche per questo secondo appuntamento troveremo una Commissione, formata da veri maestri delle scuole elementari, che dovrà valutare il grado di preparazione dei vip esaminati e decidere se questi possono accedere alla prossima puntata.

I concorrenti, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, sono in totale 25 e ad istruirli per la prova ci pensano 12 bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Se i protagonisti della prima puntata sono stati personaggi incredibili come Giulia Salemi, Clementino, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria, Eleonora Giorgi e, appunto, Nicola Ventola, chi saranno i prossimi?

Back to school, chi sono i ‘ripetenti’ della seconda puntata: nomi pazzeschi!

Ognuna delle 5 puntate previste è composta da due fasi: una in cui vediamo i ripetenti studiare nel campus e l’altra in cui sostengono l’esame finale davanti alla Commissione.

Ciascun concorrente vip viene affidato ad una coppia di Maestrini che devono occuparsi della sua preparazione in vista dell’esame. Ovviamente, in quell’occasione i vip hanno modo di legarsi affettivamente con i bambini e tali dinamiche non fanno altro che rendere ancora più divertente lo show.

A farci compagnia domani sera troveremo nomi davvero interessanti: l’ex gieffina Benedetta Mazza, l’amatissimo Jonathan Kashanian, il rapper Random, il comico Scintilla e la showgirl Flavia Vento.

Come vi avevamo preannunciato, il secondo appuntamento con Back to school su Italia 1 sarà davvero da non perdere: ne vedremo certamente delle belle!