Carmen Russo vanta una lunga carriera: ma non tutti conoscono questo ‘retroscena’

Carmen Russo è una concorrente del GF Vip: sappiamo che vanta una carriera immensa, ma non tutti conoscono questo ‘retroscena’.

Carmen Russo è entrata come concorrente al GF Vip il 13 settembre e ancora oggi lo è. Quando Alfonso Signorini ha annunciato che il reality terminerà il 14 marzo, i concorrenti hanno avuto la possibilità di decidere se restare in gioco o uscire.

La ballerina ha scelto di rimanere. Solo Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno abbandonato la casa. Sembrerebbe che, Carmen sia una delle poche concorrenti a mantenere una certa neutralità, non ama schierarsi e andare contro gli altri, e non si trova mai nelle forti discussioni degli altri compagni. Dobbiamo pur dire che, negli ultimi giorni, dopo il litigio tra le principesse Selassiè, Miriana e Nathaly contro Katia Ricciarelli, Soleil e Manila, lei è stata molto più vicina al gruppo della cantante. Sappiamo che Carmen vanta una carriera incredibile: è una ballerina eccezionale, una showgirl e un’attrice di grande talento. Ma c’è un retroscena che non tutti conoscono.

Carmen Russo, non tutti conoscono questo ‘retroscena’ della sua carriera

Il Grande Fratello Vip è partito a settembre 2021. Alfonso Signorini per questa nuova edizione ha scelto con cura i concorrenti. Come ha detto nell’ultima puntata, li ha voluti molto e li ha tanto corteggiati.

Carmen Russo è una concorrente del reality dall’inizio. Non è mai scontrosa e non la troviamo quasi mai nelle discussioni che accompagnano gli altri protagonisti. Sempre pacata e attenta, è amata anche per la sua eleganza e per la sua semplicità. Lei è un’attrice e una ballerina dal talento incredibile. Negli anni ha fatto tanto nella sua carriera. E’ stata protagonista di numerosi programmi, ha lavorato in televisione, al cinema, al teatro. Ma forse, non tutti conoscono questo retroscena che appartiene alla sua immensa carriera.

Sapevate che la showgirl ha anche scritto due libri? Carmen ha pubblicato negli ultimi anni due testi. Il primo è uscito nel 2009 e si intitola La mia nuda verità; il secondo è stato pubblicato nel 2018 e si chiama Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma. A quanto pare, la concorrente del Gf Vip, in questi lunghi anni di carriera, si è impegnata con successo in diversi ambiti.