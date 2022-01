Confessione shock su Alex Belli e Soleil: cosa ha rivelato un’ex concorrente del GF Vip sui suoi ex coinquilini; le sue parole non sono passate inosservate.

Anche se ha lasciato la casa diverse settimane fa, Alex Belli continua ed essere protagonista assoluto di questa edizione del GF Vip. Anche perché, tra qualche giorno, nella casa più spiata della tv entrerà sua moglie, Delia Duran. Sarà un nuovo capitolo del “triangolo amoroso” composto da Alex, Delia e Soleil? Ma proprio del rapporto tra Alex Belli e Soleil ha parlato un’ex concorrente di questa edizione, rivelando un particolare sconvolgente.

In una diretta su Instagram, la concorrente ha rivelato qualcosa che Alex e Soleil le avrebbero riferito quando lei era a casa. Parole che non sono passate inosservate e che hanno fatto il giro del web. Scopriamo cosa è successo nei dettagli.

Alex Belli e Soleil Sorge, un’ex concorrente del GF Vip rivela: “Montata per la trasmissione”

Alex e Soleil, vero interesse tra i due o finzione per andare avanti nel programma? In tanti se lo sono chiesti nel corso dei mesi e, qualche ora fa, un’ex concorrente di questa edizione ha rivelato un particolare inedito che ha colpito i fan del GF Vip. In una diretta Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens, Patrizia Pellegrino si è lasciata andare ad una confessione sulla coppia che non poteva passare inosservata.

La showgirl napoletana, parlando di una chiacchierata avvenuta quando era ancora in casa, ha dichiarato: “Tutta questa vicenda con Alex è un po’ montata per la trasmissione, quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto semplicemente per la trasmissione, per fare in modo che le clip potessero parlare di un qualcosa che fa sognare il pubblico”. Parole forti quelle della Pellagrino, che ammette di essere rimasta stupita nel sentire questa confessione. “Lo sai che hai lanciato una bomba?”, commenta Ainett.

E voi, cosa ne pensate di quanto raccontato dalla Pellegrino? Credete nella storia tra Alex e Soleil o credete che abbiamo finto per la trasmissione?