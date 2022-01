“Diventerò di nuovo nonna”: svelato il sesso a Verissimo, annuncio dolcissimo nel corso della puntata del 9 gennaio 2022.

Dopo la consueta pausa in occasione delle festività natalizie, sono tornati in onda i nostri programmi preferiti. E, tra questi, non poteva mancare Verissimo. Anche nel 2022, il talk show condotto da Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico per due giorni consecutivi, il sabato e la domenica pomeriggio. E proprio nella puntata in onda ieri c’è stato un dolcissimo annuncio!

Una delle artiste più amate del nostro Paese ha annunciato che sta per diventare nonna bis. E non è tutto: è stato svelato anche il sesso del bebé che sta per nascere! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Verissimo, l’annuncio a sorpresa: “Diventerò di nuovo nonna”, svelato il sesso del bebé

Un inizio col botto per Verissimo! La trasmissione di Canale 5 è tornata in onda dopo lo stop natalizio, con tante nuove interviste ricche di emozioni. A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin nella prima puntata del 2022 anche una coppia di artiste inimitabili: Iva Zanicchi e Orietta Berti. Entrambe si sono raccontate a cuore aperto, tra carriera e vita privata, e alla fine è arrivato un dolcissimo annuncio: Orietta Berti sta per diventare nonna bis!

Il suo secondogenito Otis e la nuora Lia Chiari sono in attesa di un altro bambino, dopo la piccola Olivia, la prima nipote di Orietta e Osvaldo. La gravidanza va avanti da qualche mese, ma la stessa Orietta ha raccontato di essere stata colta di sorpresa dalla notizia, non essendosi mai accorta del pancino della nuora. Ma qual è il sesso del nipotino in arrivo?

A svelarlo è stata proprio Silvia Toffanin, col consueto gioco di luci che siamo abituati a vedere nella trasmissione quando si tratta di annunciare il sesso di un bebé. Ebbene, le luci che si sono accese sono rosa: Orietta Berti diventerà nonna di una nipotina!

Non possiamo che mandare ai futuri genitori e ai futuri nonni Orietta e Osvaldo i nostri migliori auguri di cuore!