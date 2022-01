Forse non lo ricordate, ma Nathaly Caldonazzo ha già partecipato ad un reality: ecco quale

Questa non è la prima volta per Nathaly Caldonazzo in un reality: dove è già stata concorrente.

Il Grande Fratello Vip è partito il 13 settembre. La finale, dopo un primo momento prevista per dicembre, è stata fissata al 14 marzo, con il prolungamento del reality. Per questo motivo, in casa, sono stati fatti entrare nuovi concorrenti.

Tra i nuovi ingressi figura anche quello di Nathaly Caldonazzo. Attrice, showgirl, ballerina ed ex modella, la concorrente sta dimostrando di avere le carte in regola per essere un’ottima protagonista. E’ entrata da poco meno di due settimane e già è stata spesso al centro dell’attenzione. In particolare, ha mostrato di avere le idee ben chiare. Nello scontro tra le principesse Selassié e Miriana, contro Katia Ricciarelli, Manila e Soleil, lei ha chiaramente detto la sua. La Caldonazzo si è schierata contro la cantante, dicendo che le affermazioni utilizzate sono inaccettabili. Questa, per Nathaly, non è la sua prima volta in un reality, ricordate dove l’abbiamo vista?

Leggi anche Gf Vip, Nathalie Caldonazzo prende le distanze dal comportamento di Katia: “E’ falsa da morire, cattiva”

Nathaly Caldonazzo ha già partecipato ad un reality: ricordate dove è stata concorrente?

L’ingresso di Nathaly Caldonazzo al GF Vip, non è assolutamente passato inosservato. La concorrente è entrata da poco meno di due settimane, ma ha già dimostrato di avere una personalità molto forte e decisa. Ha le idee ben chiare e in questi giorni, non le ha mandate a dire a nessuno.

Leggi anche Nathaly Caldonazzo è una nuova Vippona, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata?

Dopo lo scontro tra le principesse e Miriana contro Katia Ricciarelli, Soleil e Manila, lei si è esposta, cosa che non tutti hanno fatto e si è schierata contro il gruppo della cantante. Parlando con Soleil, l’ha definita falsa e cattiva. Sappiamo che la Caldonazzo è un’attrice e una ballerina, oltre ad essere un’ex modella e una showgirl e negli ultimi anni ha abbracciato un’altra bellissima forma d’arte, la pittura. Ma sapete che questa non è la sua prima volta in un reality?

La concorrente del Grande Fratello Vip ha partecipato nel 2017 alla dodicesima edizione de L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Purtroppo, è stata eliminata nel corso della terza puntata. Un’esperienza intensa, nonostante sia durata poco.