Indiscrezione bomba a poche ore dalla puntata del GF Vip di questa sera: il concorrente è pronto a dire addio al reality? Cosa è emerso.

Una vera e propria indiscrezione, quella che è trapelata nel corso di una delle ultime puntata di ‘Pillole di Gossip’ di Gabriele Parpiglia a ‘Casa chi’. Da quanto si apprende dalle parole del famoso giornalista, sembrerebbe che, molto presto, uno dei concorrente del GF Vip è pronto a salutare la casa e i suoi compagni.

Mancano poco più di due mesi dalla fine di questa sesta edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe che i colpi di scena non abbiano affatto intenzione di arrestarsi. Da quanto si apprende dalle parole di Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che uno dei concorrenti sarebbe pronto a lasciare il gioco. Dopo Aldo Montano e Francesca Cipriani, che non hanno accettato di continuare il reality fino al 14 Marzo, sembrerebbe che nei prossimi giorni il programma dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta. Non facciamo riferimento a Manuel Bortuzzo, che a quanto pare anche lui potrà abbandonare, ma di un altro Vippone. Scopriamo insieme ogni cosa.

Indiscrezione choc a poche ore dalla puntata del GF Vip: il concorrente dirà addio al gruppo?

Carissimo pubblico del GF Vip reggetevi forte: è in arrivo un colpo di scena spettacolare! Da quanto si apprende da questa indiscrezione bomba lanciare da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, sembrerebbe che un concorrente sia pronto a dire ‘addio’ al programma a pochi mesi dall’attesissima finale.

A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il protagonista di questo nostro abbia preso un periodo sabbatico dal lavoro per partecipare al GF Vip, ma che questa stessa pausa stia quasi per giungere al termine. E, quindi, i suoi datori di lavoro vogliono capire realmente le sue intenzione: se vuole continuare il suo percorso in tv, consapevole del fatto che perde il lavoro, o ritornare a lavorare. Di chi stiamo parlando? Proprio di lui:

“Si sono fatti sentire i proprietari dell’azienda che hanno scelto Gianmaria con uno staff per lanciare una linea di moda nuova”, ha svelato il buon Parpiglia. Svelando che, a detta sua, il buon Antinolfi sarebbe pronto a salutare tutti nei prossimi giorni. “Sono convinto che Gianmaria non rinuncerà a quello per cui ha studiato nel tempo e che si è costruito”, ha concluso. Cosa succederà? Il bel napoletano, secondo voi, rinuncerà alla sua professione da imprenditore? Staremo a vedere!