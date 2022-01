GF Vip, ultimatum a Katia Ricciarelli: “Se risuccede non potrò più difenderti”

Dopo la puntata di fuoco di venerdì scorso, al GF Vip qualcuno dà un ultimatum a Katia Ricciarelli: la prossima volta non la difenderà.

Nelle ultime settimane, al GF Vip 6 è successo davvero di tutto: da quando Clarissa Selassié ha sganciato la ‘bomba’ contro Manila Nazzaro accusandola di falsità, in casa è scoppiato un putiferio.

Leggi anche—–>>>GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Lulù: “È una carogna”, cos’è successo

Katia Ricciarelli si è subito schierata dalla parte dell’ex Miss Italia ed ha attaccato le Princess. Lulù e Jessica hanno difeso la sorella e le discussioni con il soprano hanno decisamente superato i limiti. Anche il web è insorto e molti hanno accusato la Ricciarelli di frasi razziste nei confronti della fidanzata di Manuel. Alfonso Signorini è stato costretto a intervenire e a fare un lungo discorso ai concorrenti, rimproverandoli duramente per i comportamenti assunti.

Alla luce dei fatti, Valeria Marini, Manila, Carmen, Davide, Soleil avevano concordato eleggere Katia come preferita della settimana per evitare che andasse in nomination e, effettivamente, nella puntata di venerdì scorso così è accaduto.

Tra loro però c’è stato qualcuno che ha avuto un chiarimento con la cantante lirica su quanto successo.

GF Vip, Davide Silvestri esprime a Katia Ricciarelli il suo pensiero e le fa un avvertimento

L’attore, fin dall’inizio molto affezionato a Katia, ha sentito il bisogno di chiarire la sua posizione in merito agli ultimi avvenimenti che certamente non sono stati piacevoli per nessuno. “Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’. Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta”, le ha detto mentre erano seduti al tavolo da pranzo.

Davide ha avvertito la coinquilina in modo molto chiaro: “Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso. Lo faccio perché non esiste che tu esca un quella scena oscena che ha coinvolto tutti. Non è che devi dire a tutti ‘ti voglio bene tesoro amore’. Tu non sei così e non devi fingere. Non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila”.

Recepito il messaggio dell’amico, la Ricciarelli lo ha ringraziato di averle teso la mano in un momento difficile ed ha aggiunto: “Hai fatto un gesto che non dimenticherò. La brutta scena l’hanno fatta tutti però. Da me il GF vuole la sincerità ricordatelo. Se non riceverò il rispetto cercherò però di non reagire come l’altra volta, ma comunque lo farò presente”.

Leggi anche——>>>Katia Ricciarelli, il drammatico retroscena che riguarda suo padre: da brividi

E voi siete d’accordo col discorso di Davide?