GF Vip, Valeria Marini dopo la puntata non ha dubbi: “Barù mi guarda diversamente”

GF Vip, Valeria Marini dopo la puntata di venerdì non ha dubbi: “Barù mi guarda in modo diverso”.

Valeria Marini e Giacomo Urtis sono entrati a dicembre al GF Vip, e giocano come concorrente unico. I due spesso sono in disaccordo, tanto che, la showgirl è arrivata a pensare di chiedere la separazione dal chirurgo estetico.

Hanno simpatie e pareri differenti e per questo, stare insieme, giocando come un solo concorrente, diventa molto difficile. Nella puntata di venerdì 7 gennaio, c’è stato un momento dedicato a Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. L’uomo è ben visto dalle donne di casa, che hanno elargito molti complimenti dopo il suo ingresso. Signorini l’ha chiamato in confessionale, dove erano già presenti Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Soleil e Jessica. Valeria non ha nascosto il suo interesse per l’uomo e dopo la puntata, sembrerebbe avere le idee chiare.

GF Vip, Valeria Marini non ha dubbi su Barù: “Mi guarda in modo diverso”

Nella puntata di venerdì 7 gennaio, c’è stato un momento che ha visto al centro dell’attenzione Barù, chiamato in confessionale da Alfonso Signorini. L’uomo, a quanto pare, ha riscontrato l’apprezzamento delle donne della casa, e per questo, si è creato questo momento insieme a Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Soleil e Jessica.

I fan del programma, che seguono con attenzione la diretta, hanno notato che Barù guarda Jessica con occhi diversi. Il concorrente, però, in puntata, ha espresso un interesse per Valeria, anche se, sembrerebbe l’abbia detto solo per scherzare e sviare il discorso. Dopo questa puntata, proprio la showgirl, si è lasciata andare ad un pensiero sull’uomo: adesso non ha più dubbi.

Parlando con Miriana e Carmen ha detto: “Barù mi guarda diversamente, dal confessionale… lui è particolare” e La Trevisan ha detto perplessa: “Ma che ti guarda il c***… dici ti guarda in modo diverso”. E qui, Valeria ha ribadito il fatto che sì, la guarda in modo diverso. Sarà davvero così? Staremo a vedere.