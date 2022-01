La sposa, quando andrà in onda la nuova fiction con Serena Rossi? Trama e cast: imperdibile

La sposa, quando andrà in onda la nuova fiction Rai con Serena Rossi? Trama e cast: davvero imperdibile!

In arrivo una nuovissima fiction targata Rai, La sposa. Qui ritroveremo la talentuosa attrice Serena Rossi, alle prese con una storia che tratta di riscatto femminile nell’Italia degli anni sessanta. Sarà davvero imperdibile, siete curiosi di sapere tutto?

Troveremo ancora l’attrice Serena Rossi in questa nuova fiction ambientata nel passato, più precisamente negli affascinanti anni 60. La nuova fiction di Rai 1, La Sposa, è diretta da Giacomo Campiotti, regista di Braccialetti Rossi. Il soggetto della serie è di Valia Santella, mentre le sceneggiature sono di Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Abbiamo già anticipato che la protagonista di questa fiction sarà Serena Rossi, accompagnata da Giorgio Marchesi che sarà il protagonista maschile. I due saranno accompagnati anche da altri personaggi, di cui però il nome è ancora un mistero.

La sposa: quando andrà in onda, trama e cast

La trama di La sposa tratta di un riscatto tutto al femminile. La giovane protagonista Maria, originaria della Puglia, deve accettare un matrimonio per procura, un’usanza popolare negli anni 60 per unire le famiglie del nord e sud Italia, ovviamente per interessi puramente economici. Questa ragazza, dovrà affrontare un matrimonio senza amore, e un uomo, Italo, ancora in lutto per la prima moglie, con cui ha avuto anche un figlio, sotto choc per la misteriosa scomparsa della madre. Oltre le difficoltà sentimentali, Maria dovrà affrontare anche la diversità culturale e della dura vita rurale che ovviamente divide nord e sud Italia.

Infatti, la protagonista si dovrà trasferire in Piemonte, dove vive il marito. La storia quindi, si dividerà tra la Puglia e il Piemonte, in location veramente da favola. Potremo goderci l’inizio di questa nuovissima fiction a partire da domenica 16 gennaio in prima serata. Sembrerebbe per un totale di tre appuntamenti. Non è ancora chiaro però, il numero degli episodi che andranno in onda ogni puntata. Già non vediamo l’ora di immergerci in questa nuovissima storia, che ci regalerà sicuramente emozioni imperdibili.

Siete tutti pronti per l’imperdibile arrivo di La sposa, la nuova fiction in onda su Rai 1 a partire da domenica 16 gennaio? Noi non vediamo l’ora!