Scoppia la passione nella casa del GF Vip: tra i due concorrenti c’è stato finalmente il bacio tanto atteso, colpo di scena.

Ore decisamente ‘incandescenti’ nella casa del GF Vip. Tra i due concorrenti è scoppiata finalmente la passione! Proprio nelle scorse ore, mentre i due si concedevano qualche minuto di relax lontani da tutti, si sono letteralmente lasciati andare!

Leggi anche –> GF Vip, “A Federica piaci molto”: Eva Grimaldi lancia la ‘bomba’, stavolta non c’entra Gianmaria

Una cosa è certa: questa sesta edizione del GF Vip sarà sicuramente ricordata per il numero di amori che sono sbocciati! Al di là della chimica artistica di Soleil ed Alex, che seppure non sia sfociato in nulla ha fatto sognare milioni di italiani, non si può affatto fare a meno di ricordare che qualcuno ha di loro ha tentato di costruire qualcosa di solido all’interno della casa. Facciamo riferimento, ad esempio, a Miriana e Biagio. Oppure, a Sophie ed Alessandro. Da quanto si apprende dagli avvenimenti di queste ultime ore, però, sembrerebbe che le coppiette non siano affatto finite qui. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> GF Vip, Alessandro dà l’immunità a Gianmaria: la reazione di Sophie non si fa attendere

Scoppia la passione al GF Vip: è finalmente arrivato il bacio

È una tranquillissima Domenica sera, i Vipponi si stanno concedendo qualche ora di divertimento, risate e chiacchiere tra un bicchiere di vino ed altro. Due di loro, però, hanno scelto di allontanarsi, seppure momentaneamente, dal gruppo per dedicare qualche momento a loro stessi. Ebbene. La sauna fu galeotta: è scoppiata la passione tra i due!

C’è da dire che, già nel corso delle festività natalizie, tra i due si era capito che ci fosse qualcosa, ma la concorrente aveva stoppato tutto dicendo di avere una persona fuori. A quanto pare, però, adesso le cose starebbero diversamente. Rinchiusi all’interno della sauna, tra i due Vipponi è finalmente arrivato il bacio tanto atteso. Di chi parliamo? Facciamo riferimento proprio a Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme! Per i due giovanissimi ragazzi, quindi, è arrivato il momento di guardare in faccia alla realtà. E di ammettere il loro interesse reciproco. Cosa accadrà, però, adesso? I due potranno considerarsi una vera e propria coppia? Noi ci auguriamo di si, anche perché sono bellissimi insieme.

Vi piacciono Gianmaria e Federica insieme?