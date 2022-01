L’abbiamo seguito in Grey’s Anatomy: sapete chi è il marito dell’attore? Sono insieme da tanti anni

In Grey’s Anatomy ha interpretato George O’Malley: sapete chi è il marito dell’attore? Sono sposati da tanti anni.

George O’Malley è uno dei personaggi che abbiamo tanto amato nella serie televisiva statunitense Grey’s Anatomy. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith e di quella dei suoi colleghi. George è un personaggio molto impacciato e timido. Fallisce la prima volta il test di medicina, ma alla fine riesce a superare la prova.

Nella quinta stagione, purtroppo, questo personaggio esce di scena. Viene investito da un autobus e portato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono pessime, tanto che i suoi amici e colleghi non lo riconoscono e scoprono l’identità del paziente solo dopo la morte. Ad interpretare questo personaggio è stato l’attore T. R. Knight, all’anagrafe Theodore Raymond Knight. Grazie a Grey’s Anatomy è diventato popolare in tutto il mondo. Ma cosa sappiamo di lui? Sapete chi è suo marito?

E’ stato George O’Malley in Grey’s Anatomy: chi è il marito dell’attore

T. R. Knight, all’anagrafe Theodore Raymond Knight, è un attore statunitense, noto per aver interpretato George O’Malley in Grey’s Anatomy. Questo personaggio è stato fin da subito amatissimo. Timido e impacciato inizia una relazione con Callie, che sposerà a Las Vegas. Tradisce la donna con Izzie.

Purtroppo, nella quinta stagione ha detto addio alla serie tv: George muore. Investito da un autobus, non ce la fa, le sue condizioni sono pessime, tanto che, non viene riconosciuto dai suoi amici e colleghi. Sicuramente, per i milioni di fan, questa è una delle scene che non dimenticheranno mai, insieme ad altre. Knight oggi è amatissimo in tutto i mondo e in questi anni ha recitato al cinema e in televisione. Ma cosa sappiamo di lui? Sapete chi è suo marito?

Nel 2013, la star di Grey’s Anatomy è convolato a nozze a Hudson con il ballerino Patrick B. Leahy, con il quale aveva una relazione da tre anni. Sui social, sono molte le foto insieme. La coppia appare felice e molto innamorata. Voi cosa ne pensate? Sono bellissimi, vero?