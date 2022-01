Stefano De Martino: “È quello che mi viene peggio”, la rivelazione spiazza tutti

Stefano De Martino è tornato a parlare della sua carriera, che è sempre più in ascesa. Ma arriva un’affermazione del bel partenopeo che spiazza tutti: “È quello che mi viene peggio”. Di che cosa si tratta?

Il giovane ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez sta attraversando un periodo veramente luminoso per la sua carriera. Partito dal talent di Amici come concorrente ballerino e poi professionista, è arrivato a condurre anche trasmissioni di successo. Tra queste c’è Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile e il recentissimo Bar Stella, cucito su misura su De Martino. Attualmente Stefano si sta anche mettendo alla prova come attore, infatti è sul set di Il giorno più bello, film diretto da Andrea Zalone, e precedentemente aveva preso parte anche alla fortunata serie Rai, Che Dio Ci Aiuti.

Stefano De Martino: “È quello che mi viene peggio”

Durante una chiacchierata con TvTalk, Stefano De Martino ha raccontato dei retroscena sulla sua carriera, e parlando di recitazione, fa una rivelazione che spiazza tutto il pubblico. Alla domanda del giornalista riguardo al suo futuro come attore, De Martino ci tiene a fare alcune precisazioni. Ha rivelato che non è così convinto di continuare su questa strada, che preferirebbe fare altro ma che non esclude una sua futura partecipazione ad un progetto cinematografico.

“Non lo so, sinceramente tra tutte le cose che mi vengono male quella che mi viene peggio è recitare. Frequento poco il cinema e lo faccio quando c’è un progetto che magari mi entusiasma o quando la compagnia è fatta anche da persone amiche. Lo faccio più per esperienza che per velleità vere. Mi diverte di più fare altro” racconta il bel trentaduenne. Quindi non vedremo Stefano De Martino molto presto su una nuova pellicola, ma possiamo goderci il suo talento e la sua allegria, nell’attuale programma Bar Stella, il quale è stato molto apprezzato dagli analisti di TvTalk per il suo sentore vintage ma anche per la sua originalità.

Siamo molto felici del successo di Stefano De Martino, e non vediamo l’ora di vederlo con altri progetti futuri.