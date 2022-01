Jasmin è stata una delle pazienti del dottor Procter a Too Large: la sua storia choc ha impressionate tutto, cos’è successo dopo?

Dopo Vite al Limite, il canale statunitense TLC ha offerto un altro programma davvero imperdibile. Stiamo parlando proprio di Too Large, in onda anche su Real Time fino a qualche settimana fa. Concentrato sulle storia di persone in gravissime condizioni di obesità, il programma ha proposto al suo pubblico tutto il loro iter per dimagrire.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso della prima edizione del programma, ce n’è una che ha maggiormente catturato l’attenzione del suo pubblico. Stiamo parlando proprio di quella di Jasmin Regland. Giovanissima, ma già mamma, la donna ha raccontato di non poter affatto adempiere al suo ruolo da genitori proprio per via del suo peso eccessivo. Pensate, è arrivata a pesare esattamente 274 kg. Dei chili decisamente di troppo, non c’è che dire. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di partecipare a Too Large e a chiedere aiuto al dottor Procter. Com’è stato il suo percorso? Scopriamo insieme ogni cosa!

La storia di Jasmin a Too Large, cos’è successo dopo?

Alle telecamere di Too Large, Jasmin ha raccontato di avere problemi col peso sin da piccola. Già da quando andava a scuola, infatti, la donna aveva l’abitudine di mangiare spesso e troppo. E di avere già da allora difficoltà nella mobilità. Persino raggiungere un’aula da un corridoio all’altro era diventato impossibile per lei. È proprio per questo motivo che, col passare del tempo, ha scelto di abbandonarla. Diventata adesso matura e, soprattutto, mamma, la Ragland non soltanto ha capito quanto fosse importante studiare, ma anche quanto fosse indispensabile per lei ritornare in forma per il bene di suo figlio.

Il percorso di Jasmin nella clinica è stato davvero spettacolare. Intenzionata a ritornare in forma, la Ragland non ha affatto deluso le aspettative del dottor Procter e del suo staff. E, prima ancora di procedere con l’operazione, è riuscita a portare a termine un traguardo impressionante.

Non sappiamo ad oggi come sia diventata, purtroppo. Ci auguriamo, però, che abbia continuato a mantenere la sua forma.