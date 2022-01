Ha preso parte a Vite al Limite insieme a sua sorella: pesava 350 kg ed aveva solo 24 anni, la sua storia è piuttosto choc, cos’è successo.

Senza alcun dubbio, la sua storia è entrata nel cuore di tutti i telespettatori di Vite al Limite. Raccontate nel corso dell’ottava edizione del programma, le vicende del giovanissimo ragazzo e di sua sorella hanno impressionato tutti.

Quando ha deciso di prendere parte a Vite al Limite insieme a sua sorella, il giovane paziente del dottor Nowzaradan pesava più di 350 kg. Tutto normale, potremmo dire. Anche perché, fino a questo momento, vi abbiamo sempre raccontato storie di persone con gravissime problematiche legate alla loro obesità. Quello che, però, ha catturato l’attenzione dei telespettatori di Vite al Limite, oltre alla sua giovanissima età, è anche il fatto che alle spalle il giovane dell’Ohio aveva una storia piuttosto particolare. Da quanto si apprende dal web, infatti, a condizionare fortemente il suo peso ma anche quello di sua sorella no soltanto è stata la morte di loro padre, ma anche di tantissimi altri problemi che si sono susseguiti nel corso della loro esistenza. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato dopo Vite al Limite? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A Vite al limite con sua sorella, ma com’è diventato dopo il programma?

Non è assolutamente la prima coppia di fratelli che ha deciso di partecipare a Vite al Limite. Dopo John e Lonnie, protagonisti della loro medesima edizione, anche Shantlel e Carlton hanno preso parte al programma di Real Time per ritornare in forma. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della bella Oglesby e di come la sua trasformazione sia stata davvero clamorosa durante e dopo il programma. Cosa sappiamo, invece, di suo fratello?

Quando è entrato a far parte della clinica di Houston, il giovane Carlton pesava esattamente 356 kg, ma cos’è successo nel frattempo? Purtroppo, non ci è dato sapere come sia diventato oggi. Seppure sia iscritto regolarmente a Facebook ed Instagram, sembrerebbe essere poco attivo e per niente incline a comunicare col suo pubblico. Quello che, però, possiamo dirvi è che, una volta spenti i riflettori, Carlton era riuscito a pesare 246 kg. Dimagrendo, quindi, quasi 100 kg.

Vi piacerebbe avere qualche informazione in più su di lui?