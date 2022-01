Amici, colpo basso per la cantante: la decisione è inaspettata, cos’è successo

Nella scuola di Amici è arrivata una decisione davvero inaspettata! Un vero colpo basso per la cantante in gara. Cos’è successo? Scopriamolo insieme!

Nel daytime di Amici, lunedì 10 gennaio, è stata presa una decisione veramente inaspettata. Riguarda una delle giovani cantanti in gara, che ha ricevuto un vero e proprio colpo basso. “Non ti ho mai nascosto che ti sto seguendo e osservando da un pò” le dice uno dei giudici del programma. Il giudice, evidentemente dubbioso sul percorso della cantante, ha deciso di chiedere un parere esterno. Le ha detto “Siccome qualche dubbio ce l’ho, ho chiesto a dei produttori cosa pensassero dei tuoi pezzi e vorrei che vedessi cosa dicono” A quel punto parte il videomessaggio di quattro noti produttori, con la cantante visibilmente preoccupata che ascolta.

Amici, colpo basso per la cantante: la decisione è inaspettata!

Il responso dei produttori non è stato molto positivo, infatti uno di loro ha affermato “Ho deciso che per adesso non produrrò i suoi pezzi in quanto non ho riscontrato un percorso artistico ben delineato e originale da seguire”. Un’altro produttore, Federico Nardelli afferma che i suoi brani non hanno una direzione molto chiara e che per questo motivo non collaborerà. Gli ultimi due produttori danno alla giovane cantante un pò di speranza, e le dicono che “il brano Galassia è scritto molto bene, sicuramente è più affine all’artista”.

Tuttavia uno dei due produttori sottolinea che l’interpretazione non li ha pienamente convinti “A nostro gusto manca soprattutto un senso di contemporaneità, in ogni caso pensiamo che Elena sia un ottima cantante”. Una giornata davvero no per Elena, la giovane cantante di Amici. Il suo tutor e insegnante Rudy Zerbi, dopo questo video le dice che le sue perplessità su di lei sono avvalorate da ciò che hanno detto i produttori, lanciando poi la bomba finale. Rudy Zerbi ha fatto entrare in studio anche un’altra cantante, affermando “questa ragazza mi ha incuriosito e che vorrei chiamare. Vorrei che facesse sentire il suo inedito perché sto osservando anche lei”.

Davvero un duro colpo per Elena, la giovane cantante di Amici, che ora avrà una nuova avversaria.