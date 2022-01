Beautiful, anticipazioni americane: la confessione shock di Brooke, Ridge non riesce a crederci; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Come è noto, tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Ma se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa è accaduto nelle puntate americane in onda in questi giorni, siete nel posto giusto! È stato un Capodanno scoppiettante, dove è successo davvero di tutto…

Soprattutto a Brooke Logan, che si troverà in una situazione davvero particolare. Una situazione dalla quale non riuscirà ad uscirne… Dovrà parlarne necessariamente con Ridge e confessare cosa è accaduto…anche se ometterà un dettaglio fondamentale. Scopriamo cosa è successo!

Anticipazioni americane, Beautiful: arriva la confessione shock di Brooke Logan, come reagirà Ridge?

Un nuovo colpo di scena sta per colpire la coppia più famosa di Beautiful! Parliamo dei “Bridge”, i mitici Brooke Logan e Ridge Forrester. Nelle puntate in onda in Italia, la coppia ha ritrovato la serenità dopo il caos del finto matrimonio con Shauna, ma negli USA nuovi problemi si stanno abbattendo sulla coppia. In particolare su Brooke, che si troverà ad affrontare un vero e proprio dramma: sarà tentata nuovamente dall’alcool!

In passato la Logan ha già vissuto un periodo buio a causa di questa dipendenza, che sta tornando a minacciarla. In realtà, tutto è nato da una terribile trappola tesa da Sheila Carter: la donna ha sostituito una bottiglia di champagne analcolico ( acquistato da Brooke) con una delle versione classica e quindi alcolica. L’obiettivo di Sheila è di far ubriacare la donna e gettarla nelle braccia di Deacon Sharpe. È proprio quello che accadrà: dopo aver perso la lucidità, la Logan passerà la notte con Deacon!

In preda al panico, Brooke rivelerà a Ridge quanto accaduto, ma attenzione: la Logan parlerà al marito del suo consumo di alcool, non di quello che è successo con Deacon!

Ridge, sconvolto e dispiaciuto per la notizia, mostrerà tutta la sua solidarietà alla moglie, offrendosi di aiutarla a non ricadere nel tunnel dell’alcool. Ma Ridge sarà così comprensivo anche quando scoprirà il tradimento? Un tradimento che, tra l’altro, è stato scoperto da qualcuno che ha visto Brooke e Deacon baciarsi…Ne vedremo delle belle!