Ha emozionato tutti a “C’è posta per te”, adesso potrebbe diventare il nuovo tronista di “Uomini e Donne”

A “C’è posta per te” ha emozionato tutti e adesso potrebbe diventare il nuovo tronista di “Uomini e Donne”: ecco di chi si tratta

La sua storia nel programma di Maria De Filippi ha emozionato davvero tutti. Il pubblico è rimasto letteralmente stupito dalla sua dolcezza. Il protagonista della prima puntata, insomma, è stato proprio lui. Adesso potrebbe diventare addirittura il nuovo tronista di “Uomini e Donne”.

LEGGI ANCHE: Alessia conquista tutto il pubblico di C’è posta per te: eccola su Instagram, bellissima!

Da “C’è posta per te” a “Uomini e Donne”, sarà lui il nuovo tronista?

Sabato 8 gennaio 2022 è iniziata una nuova edizione di “C’è posta per te“, storico programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La prima puntata è stata piena di sorprese e colpi di scena. Gli ospiti del primo appuntamento sono stati Paolo Bonolis e Stefano De Martino. I due conduttori hanno fatto delle bellissime sorprese a due protagonisti della puntata.

LEGGI ANCHE: C’è Posta per te, Alessia e Giovanni sono ancora separati? Lei commenta la puntata sui social

Stefano De Martino è stato convocato dalla produzione del programma di Maria De Filippi per fare una sorpresa a Salvatore Lo Verso, giovane pallanuotista che ha perso il padre a causa del Covid-19. È stata la mamma a chiamare il programma di Maria De Filippi per fare una sorpresa a Salvatore. La donna ha voluto far sapere al figlio quanto fosse orgoglioso di lui e fargli vivere una serata da sogno dopo il bruttissimo periodo vissuto.

LEGGI ANCHE: La sua storia ha commosso tutti a C’è Posta per te: avete visto il profilo Instagram di Salvatore?

Salvatore ha letteralmente conquistato il pubblico con la sua dolcezza e la sua eleganza, oltre alla sua straordinaria bellezza. La sua storia ha poi emozionato davvero tutti i telespettatori. Subito dopo la prima puntata, il profilo Instagram di Salvatore è letteralmente presto d’assalto. Il numero dei suoi seguaci è aumentato a dismisura e la maggior parte sono donne.

Sul web, inoltre, hanno avanzato una richiesta precisa: il pubblico vuole Salvatore come nuovo tronista di “Uomini e Donne”. Non è la prima volta che il pubblico si espone in maniera così decisa nei confronti di un protagonista di “C’è posta per te”. Chissà se la redazione di “Uomini e Donne” elaborerà la richiesta del pubblico. Attualmente Salvatore è single e alla ricerca di una donna che possa cambiargli la vita.