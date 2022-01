Dopo il matrimonio a 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? In molti se lo chiedono oggi: cosa abbiamo scoperto, è clamoroso!

In moltissimi amano 90 giorni per innamorarsi ed altrettanto in tantissime sono le persone che, in tutte queste edizioni che si sono alternate, si sono affezionati ai suoi concorrenti. E che si chiedono che fine abbiano fatto oggi le coppie.

Nel corso di queste otto edizioni di 90 giorni per innamorarsi, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi ragazzi e ragazze. E di apprezzare il percorso di ciascuno loro. È proprio per questo motivo che ancora oggi, a distanza di anni dalla loro partecipazione al programma, sono davvero tantissime le persone che sono interessate nel sapere la loro ‘sorte’. Alcune coppie, come raccontato in alcuni nostri articoli, si sono lasciate. Ed altre, invece, hanno proseguito il loro cammino di vita insieme. Cosa ne è stato, invece, dei protagonisti di questo nostro articolo? Sono entrati a far parte del programma di Real Time nel corso della sua seconda edizione, ma siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? Sono trascorsi 7 anni dalle loro nozze, ma stanno ancora insieme oggi? Quello che abbiamo appena scoperto è davvero clamoroso: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme oggi? Cosa abbiamo scoperto

Sono davvero tantissime le persone che hanno seguito la loro storia nel corso della seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi e che, ad oggi, si chiedono che stiano ancora insieme oppure no. Stiamo parlando proprio di loro: Justin ed Evelyn. Ebbene. A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa è successo tra loro? Sono trascorsi 7 anni dalle loro nozze, ma cosa sappiamo esattamente?

Siamo riusciti a rintracciare la bella Evelyn su Instagram e non immaginereste mai cos’è successo. A distanza di ben 7 anni dal loro ‘si’ dinanzi alle telecamere, la giovanissima coppia di 90 giorni per innamorarsi continua a stare insieme. Ma non credete che le ‘sorprese’ siano finite qui. Justin ed Evelyn, infatti, sono diventati anche genitori di uno splendido bambino.

Chi l’ha detto che non si possono creare splendide storie d’amore in tv?