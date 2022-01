Dopo aver partecipato e vinto Amici, la sua scalata verso il successo è stata davvero impressionante: sapete cosa faceva prima della sua vittoria?

Era esattamente la nona edizione di Amici quando Emma Marrone, appena venticinquenne, entrava a far parte della scuola di Maria De Filippi, dimostrando a tutti il suo incredibile talento. Terminato il suo percorso tra i banchi, infatti, non soltanto la cantante salentina è riuscita ad accaparrarsi la vittoria, ma è riuscita anche a cavalcare l’onda del successo.

A partire dal suo primo inedito fino all’ultimo, Emma Marrone è riuscita a conquistare davvero tutti nella scuola di Amici. Ed una volta conseguita la vittoria, ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, è amatissima. Ogni suo concerto registra un sold out pazzesco. Ed ogni suo singolo riesce a scalare le vette di ciascuna classifica musicale. Insomma, la cantante salentina è una vera e propria star della musica italiana. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima del successo? Appurato che dopo la sua partecipazione e conseguente vittoria ad Amici, ha conquistato tutti, prima di questo momento cosa faceva? Non tutti conoscono questo retroscena: scopriamolo insieme!

Cosa faceva Emma Marrone prima della sua vittoria ad Amici?

Dopo la sua vittoria ad Amici, Emma Marrone ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Ed, anno dopo anno, è riuscita ad aggiudicarsi un vero e proprio primato. Ad oggi, è amatissima. Ed ogni suo singolo riesce ad ottenere un riscontro davvero pazzesco. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva ancora prima della sua vittoria nel talent di Maria De Filippi?

Appurato che la sua passione per la musica è stata fortissima sin da bambina e che grazie al suo talento è riuscito a farla diventare un lavoro, siete curiosi di sapere quale sia stato il suo lavoro prima del successo? Forse non tutti lo immaginano, ma ancora prima di prendere parte ad Amici, Emma Marrone ha lavorato sia come magazziniera che come commessa. Un retroscena davvero incredibile, vero?

Cosa ci dite voi? Sapevate cosa facesse Emma Marrone prima del successo?